Suspendido el juicio por agresión contra la mujer cuyo maltratador se cambió de sexo

Sevilla, 3 sep (EFE).- El juicio previsto este martes contra la mujer denunciada por presunta agresión por su maltratador, quien se cambió de sexo y se inscribió como mujer en el Registro Civil, ha sido suspendido después de que éste haya aludido en su declaración a un parte de lesiones que no consta en el expediente del caso.

La vista programada a las 11:00 horas en el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla iba a dilucidar si el pasado 9 de julio la mujer había agredido a su maltratador durante una discusión en el edificio donde ella vive.

En su declaración judicial, el supuesto agredido no ha sabido precisar cuándo se produjeron los hechos ni si hubo una agresión verbal o física.

A preguntas de la Fiscalía, el hombre, identificado como mujer en el Registro Civil desde agosto de 2023, ha sostenido que el día de los hechos le pidió explicaciones a su expareja por cómo estaba cuidando a los hijos de ambos y que, en ese momento ella, se le tiró "al cuello".

En ese punto, ha aludido a que existía un parte de lesiones y el juez le ha hecho ver que éste no estaba incorporado como documento al proceso.

"Me he equivocado de denuncia y vengo hoy por un delito de odio", ha respondido el supuesto agredido, a lo que el magistrado ha contestado que él no podía dictar a la sala el motivo del juicio.

Tras asegurar que su expareja se dirigió a él con frases como "maricón de mierda" o "puta guarra", su abogado ha concretado que existe un parte de lesiones fechado un día después de los hechos y se ha ofrecido a presentar una copia a las partes.

El juez ha decidido suspender el juicio para que el documento se incorpore a la vista y se fije una nueva fecha en las próximas semanas.

A la salida de los juzgados, el abogado de la mujer, José Antonio Sires, ha expuesto las que considera "múltiples contradicciones" en las que ha caído el presunto agredido en este caso, y ha lamentado la "estrategia" de querer presentar el parte de lesiones fuera de tiempo para prolongar más la situación de su defendida y "la presión a la que está siendo sometida".

Todo ello, ha añadido, tras ser condenado su maltratador a 15 meses de cárcel en septiembre de 2023 y aún no haber ingresado en prisión.

El denunciante ha abandonado los juzgados con la cara tapada con la toga de su abogado y sin hacer declaraciones, y ha advertido a los periodistas que los denunciaría si se emitían imágenes de su salida del edificio.

Por su parte, la expareja del denunciante, que ha comparecido de espaldas a las cámaras para preservar su identidad, ha lamentado tener que verlo de nuevo en una sala de vistas, en lo que ha calificado como "un día difícil", y no ha entendido "la credibilidad que le dan" a su maltratador en este caso.

José Antonio Sires ha detallado que la mujer rompió la relación sentimental con su expareja hace cinco años debido a los malos tratos tanto psicológicos como físicos que sufrió durante una década, hechos que fueron denunciados en numerosas ocasiones en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En 2014 le fueron concedidas a la víctima varias órdenes de protección frente a su agresor, que quebrantó en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas.

Tras varios recursos, todos ellos desestimados, un juzgado de lo Penal de Sevilla, el 11 de septiembre de 2023, ordenó su ingreso inmediato en prisión, con el apercibimiento de librar la correspondiente requisitoria a los fuerzas y cuerpos de seguridad para su detención e ingreso forzoso en un centro penitenciario.

Un mes antes, el agresor acudió al Registro Civil y se registró como mujer, en lo que el letrado considera "un indubitado fraude de ley", al considerar que el cambio de sexo registral del agresor, que cuenta con antecedentes penales en materia de violencia de género, busca ser enjuiciado por un tribunal penal y no por uno especifico de Violencia de género.

Por ende, pretendería evitar las penas concretas para el hombre que ejerza violencia física o psicológica contra su mujer o exmujer.

La defensa del agresor ha presentado además petición de indulto frente al ingreso en prisión, pendiente de resolver por la Audiencia de Sevilla y, hasta entonces, la víctima "sigue sufriendo un calvario continuado por nuevas amenazas y agresiones", ha dicho Sires.

Tras el cambio de sexo, ha añadido, "las agresiones y amenazas, lejos de cesar han continuado, temiéndose por la integridad física de la víctima". EFE

