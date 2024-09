Espadas ve posible un acuerdo con Moreno sobre financiación "igual que en Doñana, pero hay que sentarse a hablar"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este martes la viabilidad de un acuerdo sobre la financiación de Andalucía que pretende abordar en un encuentro bilateral con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, posibilidad que ha defendido siguiendo el mismo modelo que se siguió en el acuerdo sobre los regadíos en el entorno de Doñana. En una entrevista con Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, Espadas ha reclamado al presidente andaluz "que me dé una cita para que hablemos de cuál va a ser la posición de Andalucía" sobre el modelo de financiación, debate reavivado tras el acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que supone en la práctica imitar en Cataluña el modelo del Concierto del País Vasco. "Igual que en Doñana es posible, pero hay que sentarse a hablar", ha esgrimido el líder de los socialistas andaluces sobre la necesidad de ese encuentro como ambos hicieron para limar diferencias con el Ministerio de Transición Ecológica sobre la Proposición de Ley de regadíos en el entorno de Doñana. El también portavoz del PSOE en el Senado ha esgrimido que "el PSOE sí planteó en el Parlamento un acuerdo que se brindó al Partido Popular y el Partido Popular se sumó", en referencia al acuerdo que se alcanzó en 2018 en el seno del Parlamento andaluz siendo consejera la hoy vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "¿Y por qué ahora el señor Moreno Bonilla no me va a dejar a mí que yo hable con él para intentar volver a analizar ese acuerdo, actualizarlo?", se ha preguntado de forma retórica Espadas, convencido de que "la posición sigue siendo común, yo la defiendo, el acuerdo de 2018" para "actualizarlo" porque ha esgrimido que "es más dinero del que dice Moreno Bonilla". En el dictamen del Grupo de Trabajo que se creó en la Cámara andaluza se habló de una cifra de "en torno a los 4.000 millones de euros" para cubrir la insuficiencia de Andalucía en la financiación de sus servicios públicos. Espadas ha acudido al paralelismo de Doñana para argumentar que "me senté una tarde con el señor Moreno Bonilla, él y yo lo sabemos solos, dos horas, y empezamos a encauzar" esa negociación posterior entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, que se concretó en el acuerdo que firmaron en noviembre de 2023. "Yo protagonismo ninguno tuve, ¿verdad? Lo tuvo el gobierno de España con la Junta de Andalucía", ha evocado el secretario general del PSOE de Andalucía, quien ha ironizado sobre el hecho de esa negociación bilateral con Moreno "alumbró la famosa vía andaluza, la del acuerdo", de manera que "el señor Moreno Bonilla, cuando me escucha, luego al final el que más rédito le saca". Ha defendido su trabajo para que "por lo menos Andalucía no salga perjudicada", mientras que ha recriminado al Gobierno andaluz que deseche la posibilidad de acogerse a la condonación de la deuda que la comunidad mantiene con la Administración del Estado, una vía planteada para Cataluña que el Ministerio de Hacienda se haría extensiva al resto de regiones, porque "estamos perdiendo 1.500 millones de euros por no sentarnos a hablar".

