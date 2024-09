PSOE pide al Gobierno de Cantabria que impida el 'Galerna Fest' que califica de "fascista"

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual, que "impida" la celebración de 'Galerna Fest', un festival rock "fascista" previsto el 27 y 28 de septiembre en la ciudad. Así se lo ha trasladado por carta el concejal del PSOE a la regidora del PP, en la que le insta a "que haga todo lo posible" para que "esta vergüenza no se produzca" en la capital cántabra. "Nos sorprende que se haya anunciado este cartel y la alcaldesa no haya dicho nada cuando es ella la que tiene que dar los permisos para que se celebre", ha manifestado Fernández en declaraciones a los periodistas junto al monumento a Los Raqueros, símbolo de la "ciudad abierta, plural y acogedora que es Santander", y donde ha denunciado este festival y ha solicitado su retirada. En la misiva, el portavoz socialista en el Consistorio ha pedido a Igual que haga "cuanto esté en su mano" para impedir la celebración de esta cita, retirando, si ya se han concedido, los permisos y autorizaciones necesarias. "Pedimos a Gema Igual que no permita un festival de música en el que las canciones hacen apología del genocidio, defienden la guerra civil española o dicen que hay que recibir con metralletas a los inmigrantes", ha señalado Fernández, para quien este festival "va en contra de todo lo que Santander representa y de lo que los santanderinos queremos exponer hacia afuera de nuestra ciudad". Así, a su juicio, la capital cántabra "se tiene que rebelar contra el festival abiertamente fascista con cantantes que se dedican en sus letras a atacar al inmigrante, a la mujer y la igualdad, que hace apología del genocidio y a favor de la guerra civil española". Por último, Fernández ha indicado que "dentro de ese eslogan de 'Santander, entre todos' que hizo Gema Igual en campaña, entienda que este festival va en contra de todo ello generando violencia, agresividad y un clima que la ciudad no merece". "Tiene que hacer todo lo posible para que ese festival no se celebre en Santander", ha insistido el portavoz socialista. También ha solicitado que no se celebre el 'Galerna Fest' la asociación 'Rock contra el fascismo', que ha denunciado que está prevista la participación de varios grupos "abiertamente nazis", llegados de distintos puntos de Europa. La presencia de estas bandas en Santander "supone un peligro real para la convivencia y la seguridad", señala esta asociación, para referirse a "los trágicos eventos que se han desencadenado" en otras ciudades europeas por la "inacción" ante este tipo de actos. "Evitemos que nuestras calles acaben siendo escenario de linchamientos como los ocurridos en Reino Unido', han pedido.

