El PP dice que la condonación de deuda "no soluciona los problemas" y pide al Gobierno un nuevo sistema de financiación

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha indicado este lunes que la condonación de la deuda "no soluciona los problemas" de las autonomías y ha recriminado al Gobierno y al PSOE que intenten buscar la "división" dentro del Partido Popular. Dicho esto, ha revelado que el PP tiene su propia propuesta de financiación pero ha emplazado a la vicepresidenta María Jesús Montero a poner sobre la mesa un nuevo sistema de financiación autonómica. En una rueda de prensa en la sede del PP, tras el comité de dirección del partido, Bravo ha señalado que en esta reunión que ha presidido Alberto Nuñez Feijóo han abordado la "necesidad de ofrecer una respuesta firme a la España de privilegios y agravios que quiere apuntalar el PSOE a costa de la igualdad de todos los españoles". Bravo ha dicho que hay que reformar el sistema de financiación pero "de manera multilateral, no con privilegios fiscales a cambio de una investidura". A renglón seguido, ha admitido que el PP tiene "una propuesta" que apunta hacia la "multilateralidad", "la creación de un fondo transitorio", "la dotación de recursos", "reducir los plazos de liquidación" o tener en cuenta variables de envejecimiento, natalidad, dispersión, coste efectivo. "Esa es la propuesta que tiene el Partido Popular", ha dicho, para añadir que hay "voluntad" este viernes de "ratificar de nuevo esas posiciones". Sin embargo, ha recalcado que es el Gobierno el que debe dar el paso y poner sobre la mesa la reforma del sistema de financiación autonómica y ha criticado que no haya hecho nada en seis años que Pedro Sánchez lleva en el Palacio de la Moncloa. Así, ha recordado que la vicepresidenta María Jesús Montero cuando era "consejera de Hacienda en Andalucía decía que es el partido que está en el Gobierno el que tiene que liderar el sistema de reforma de la financiación autonómica". Bravo ha recalcado que el PSOE desde que llegó a Moncloa no ha sido "capaz de poner de acuerdo" a sus autonomías. "Y sin embargo, el presidente Feijóo tiene la capacidad de poner de acuerdo a catorce comunidades autónomas", ha señalado, en alusión al manifiesto que han suscrito contra el llamado 'cupo' catalán que refrendarán en la reunión que mantendrán este viernes en Madrid. Bravo ha pedido poner el foco en una nueva financiación y ha dicho que la condonación "no soluciona los problemas". "¿De qué sirve la condonación si no reformamos este modelo?", se ha preguntado, para añadir que "el objetivo principal de las comunidades del PP es la reforma del sistema de financiación". LA CONDONACIÓN "NO ES EL OBJETIVO PRIORITARIO" En este sentido, ha explicado que "la condonación es una parte muy pequeñita que podrá entrar o no en la reforma del sistema de financiación, pero que no es el objetivo prioritario que le oirá a hablar a ningún presidente autonómico". Al ser preguntado expresamente si el PP prohibirá a los presidentes del PP negociar una quita de la deuda, Bravo ha indicado que los 'barones' territoriales de su partido tienen "claro" que la condonación que se ha planteado en el acuerdo de ERC y PSOE "no es correcto". Fuentes de la cúpula del PP han reiterado después que la condonación es una "trampa" y, por lo tanto, el partido no quiere poner el foco en ese asunto sino en la financiación autonómica, dado que todas las autonomías necesitan más dinero, no solo Cataluña. RECHAZO DEL CUPO CATALÁN Y LA ESPAÑA DE "PRIVILEGIOS" DE SÁNCHEZ Bravo ha advertido de que el llamado cupo catalán provoca un "rechazo frontal" de muchos órganos del Partido Socialista, de los inspectores de Hacienda, de los técnicos de Hacienda, de "algunas fundaciones" y de "gente tan importante" como el socialista Josep Borrell. "Seguramente, por eso hay tantos nervios en la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista. Necesitan una alternativa de Gobierno, porque necesitan una alternativa de país que sea capaz de articular un proyecto común para el conjunto de españoles. Sánchez no lo tiene en su partido, y Alberto Núñez Feijóo sí", ha aseverado. Bravo ha aludido a la "ley de desconexión" del año 2017 y ha asegurado que Sánchez "ha dado reflejo a un artículo de esa ley, favoreciendo la independencia". "Esto no son teorías del Partido Popular, esto es lo que reconocen los propios independentistas. Las llaves de la caja común son el paso previo a las llaves de la soberanía, o sea, a la independencia total", ha aseverado. Es más, ha señalado que el cupo supondría unos 13.00 millones que "pagarían el conjunto de los españoles", afectando a la educación y la sanidad. "Lo único singular es que el Gobierno está dispuesto a romper la caja única con tal de que el señor Illa presida la Generalitat y Pedro Sánchez siga la Moncloa", ha denunciado. ANIMA A CARGOS SOCIALISTAS A RECHAZAR EL CUPO CATALÁN El responsable de Economía del PP ha animado a cargos socialistas que "probablemente se metieron en política para combatir las desigualdades," a que "sean consecuentes" y "no se queden solamente en el discurso de rechazar" el cupo. A su entender, deben votar en contra en el Congreso de los Diputados y "no hacer igual que se hizo con la amnistía". "Son ellos los que tienen en su mano, en gran parte, parar este atropello contra la igualdad de los españoles. Apelamos a todos ellos", ha manifestado. Previamente, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado que el cupo catalán supone un "desafío histórico" contra la igualdad de los españoles y ha agregado que el viernes Feijóo y sus presidentes visualizarán que están "comprometidos" con que la igualdad es "una buena receta para España". "Este viernes volveremos a dejar claro que todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, con el presidente Feijóo a la cabeza, son garantía de igualdad entre los españoles. No podemos ni queremos asumir bilateralidades en asuntos que son multilaterales", ha abundado, para dejar claro que la "España de privilegios de Pedro Sánchez encontrará en el PP la mayor de las oposiciones".

