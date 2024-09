Besteiro (PSdeG) encuadra en la "absoluta normalidad democrática" el adelanto del Congreso Federal del PSOE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha encuadrado en la "absoluta normalidad democrática" el adelanto del Congreso Federal del Partido Socialista, que se celebrará el fin de semana del 15, 16 y 17 de noviembre en Sevilla. En una rueda de prensa celebrada este lunes, el máximo responsable de los socialistas gallegos ha afirmado, al ser cuestionado por los periodistas, que la convocatoria para noviembre "no es un adelante" pues se produce dentro "del margen temporal". Así, ha mostrado su "absoluta tranquilidad" ante esta cita que encara con "renovada ilusión" de participar. Por otro lado, en el marco del debate sobre la financiación autonómica tras el pacto en Cataluña, Besteiro ha expresado que los socialistas gallegos mantienen su demanda de que Galicia reciba un trato "singular", algo que llevan demandando "muchos años". "En el PSdeG reclamamos una financiación singular para Galicia desde hace mucho tiempo", ha incidido Besteiro, para el que la Comunidad gallega debería recibir fondos que contemplen cuestiones que marcan la realidad de Galicia, como la dispersión geográfica, el envejecimiento o la despoblación. En todo caso, ha rechazado la fórmula de concierto económico que defiende el BNG y que, a su juicio, "no es la mejor" para Galicia. EXPEDIENTES SANTIAGO Y O CARBALLIÑO Además, Besteiro no ha querido pronunciarse sobre los expedientes internos abiertos a los ediles de O Carballiño (Ourense) y Santiago de Compostela, los primeros por pactar una fórmula de gobierno con el PP y, los segundos, después de que el grupo en el consistorio desoyese la directriz marcada por la ejecutiva local en una votación sobre la creación de una tasa turística. Tras ser cuestionado por los medios, el responsable socialista ha señalado que ambos procedimientos se mantienen abiertos y no se posicionará al respecto hasta que estén resueltos.

