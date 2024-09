Imanol: "El punto me sabe a oro porque no hemos disparado a portería"

Getafe (Madrid), 1 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad lamentó los numerosos contratiempos con los que se ha encontrado el equipo, alabó el esfuerzo de sus jugadores a pesar de todo y consideró el punto logrado en el Coliseum contra el Getafe como un marcador positivo.

"El punto no ha sido malo viendo como ha ido la tarde. Me sabe a oro porque no hemos disparado a portería y si no disparas es muy difícil ganar", dijo el preparador de la Real Sociedad. "Hemos sufrido bastante pero doy mucho valor al punto porque este equipo tiene que crecer desde el compromiso defensivo".

"Ha sido un partido de mucha intensidad, con poco ritmo. Me quedo con el esfuerzo y el trabajo y aquí no es fácil puntuar. Son cuatro puntos de seis fuera de casa y si mantenemos estos números fuera de casa vamos a estar arriba. Sacaremos más en casa y es ahí donde tenemos que mejorar", analizó Imano.

"Ha sido un partido muy feo para el espectador, con mucha intensidad. No hay excusas. El Getafe no ha tenido partido entre semana y ya de por sí es un equipo intenso. No ha sido el mejor partido nuestro, sobre todo con balón y hay mucho que mejorar. Me quedo con la actitud del equipo", insistió.

Imanol Alguacil lamentó los lesionados con los que cuenta el equipo. "No sé con cuantos jugadores voy a poder entrenar entre lesionados y los que se van con la selección. Las lesiones pintan mal. Ander Barrenetxea otra vez ha terminado mal con el tobillo y lo de Zubeldia parece una conmoción. Brais Mendes (sustituido a la media hora) parece algo en el metatarsiano y Traoré tiene mala pinta". EFE

