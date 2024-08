Dimite la dirección de Podemos Aragón tras "varios choques frontales" con el grupo parlamentario

El consejo coordinador de Podemos Aragón y su coordinadora general, Marta de Santos, han comunicado su dimisión en bloque tras varios "choques frontales" con el grupo parlamentario en las Cortes integrado por el diputado Andoni Corrales. Esos "choques frontales" con el parlamentario, "pese a los muchos intentos por establecer una colaboración", han llevado a la dirección morada a "un punto de no retorno" que, según asegura este órgano, "no favorece el crecimiento y el arraigo de un Podemos fuerte en Aragón". La dirección de Podemos Aragón considera "satisfactorio" el "poco trabajo" que ha podido realizar a lo largo de estos meses, pero a la vez, reconoce que "ha resultado muy complicado" por situaciones "que no hemos sabido ni podido gestionar conforme se merece la militancia y las personas que votan a Podemos" y ello, pese a la campaña de las Europeas, que considera fue "un faro de luz para el equipo". La decisión, "en el convencimiento de que Podemos es la herramienta para transformar la sociedad y llevar a este país a un lugar mejor", llega por cuanto el órgano de dirección "no tenemos ni la fuerza ni las ganas que este proyecto necesita en Aragón", pese a lo cual, se muestra abierta a la colaboración "como militantes de base": "Podéis contar con nosotras y nosotros para lo que necesitéis", expresa. En la comunicación, tanto De Santos, como el resto de integrantes del consejo coordinador de la formación en Aragón, Francisco Sanz, Alicia Arteaga, Guillermo Boix y Olga Montañés, afirman su voluntad de iniciar con este paso "una serie de procesos que deseamos nos lleven a un Podemos Aragón sólido" junto cuando el curso político recobra el pulso tras el verano. El paso a un lado de De Santos y el resto de sus compañeras y compañeros de dirección supondrá que Podemos Aragón pase a estar controlado próximamente por una gestora que determine el camino a seguir por la formación. Marta de Santos fue elegida el pasado mes de febrero como coordinadora autonómica de Podemos Aragón con el apoyo del 87,3% de los votos emitidos tras un proceso de primarias en el que sólo se presentó su candidatura.

Compartir nota: Guardar Nuevo