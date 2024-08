El PSOE de Zaragoza justifica su rechazo al concierto catalán, niega fisuras en la federación, y cierra filas con Illa

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y miembro de la dirección socialista aragonesa, Lola Ranera, ha defendido este viernes la declaración unánime de la Ejecutiva regional contra el la financiación singular para Cataluña, ha negado fisuras internas en la federación pese a la negativa de Huesca a rubricarla, y ha querido dejar claro que esta postura no invalida su apoyo a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Según ha explicado, el PSOE aragonés está dispuesto a que haya cambios en la Ley de Financiación autonómica, pero desde el acuerdo entre las comunidades autónomas, no de forma bilateral. "El Partido Socialista, en Aragón y Zaragoza, defendemos los intereses de los aragoneses y de los zaragozanos en un plano de igualdad y estamos abiertos a que haya cambios en la Ley de financiación, en ese nuevo modelo de financiación, pero desde el acuerdo de las comunidades autónomas y que se garantice la solidaridad interterritorial y una financiación justa". De esta forma ha resumido el acuerdo de la Ejecutiva Regional del PSOE-Aragón de este jueves que se aprobó por unanimidad, después de que se ausentaran los representantes del PSOE de Huesca, en el que se rechaza el denominado cupo catalán. UNANIMIDAD PARA CELEBRAR LA INVESTIDURA DE ILLA Al respecto, Ranera ha querido dejar claro que los socialistas oscenses mostraron rechazo "solo" a la parte fiscal del acuerdo entre ERC y PSC, pero todo el PSOE de Aragón "aplaude que el presidente de la Generalitat sea socialista". "Además, en la Ejecutiva Regional --ha puntualizado-- se mostró que no tenemos nada contra el secretario general del PSOE, sino que el apoyo a reforzar las políticas de izquierda y progresista del Gobierno de España, fue unánime. Se cerró filas porque es prioritario ante las políticas peligrosísimas de la derecha". Lola Ranera ha señalado, en referencia a la federación oscense, que el PSOE aragonés "no está roto, nunca está roto, sino que está más fuerte que nunca y con el objetivo de ganar las elecciones y para ello hay que garantizar el proyecto". En este contexto se ha referido al proyecto del trasvase del Ebro cuando a principios de los años 2000 los socialistas murcianos lo viven de una forma distinta porque escuchan a su tejido social y en Aragón, al de la comunidad autónoma y "no pasa nada, son posturas contrarias, pero todos tenemos claro que tenemos que defender a nuestros vecinos". Tras abundar en que "hay que defender a los aragoneses y zaragozanos en un plano de igualdad de condiciones" ha concluido al abogar por una "financiación en la que ganemos todos y no se aparte del régimen general y la financiación justa".

Compartir nota: Guardar Nuevo