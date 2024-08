Albés, centrado en el partido ante el Almería y "no en el final del mercado de fichajes"

Gijón, 30 ago (EFE).- El entrenador del Sporting Rubén Albés aseguró estar "centrado en el partido ante el Almería y no en el final del mercado de fichajes", aunque confía en la llegada de un central, y manifestó que nadie del Grupo Orlegi, propietario del club gijonés, "hizo promesas, había intenciones y están tratando de cumplirlas para hacer un equipo competitivo".

Albés reconoció que "en Gijón se vive el fútbol con pasión, felicidad, drama, pánico en una montaña rusa de emociones" y eso hace "sacar pecho cuando las cosas van bien y entrar en depresión cuando no", pero espera que "afecte lo menos posible a los jugadores" a los que advirtió que "hay que tener más personalidad para jugar en este club que en otros".

Sobre la convocatoria de Rober Pier y Kevin Vázquez, el técnico gallego reconoció que "están sólo para jugar unos minutos" pero considera que "pueden participar en determinado momento".

En el Sporting se barajó la posibilidad de ceder al canterano Oyón para que tuviera minutos en otro club, pero Albés cerró esa posibilidad: "Se va a quedar en la plantilla, entrena bien, tiene talento y ofrece cosas diferentes pero le falta mostrar su fútbol, puede dar cosas al equipo".

"Los objetivos los marca el club, los aficionados y los periodistas, yo me dedico a entrenar, a hacer un equipo competitivo y sacarle el mejor rendimiento, eso es lo que me motiva, no pienso en objetivos sino en el día a día", recalcó Albés, para el que el objetivo es el "siguiente partido".

El técnico rojiblanco reconoció que esperaba a Jordy Caicedo "con los brazos abiertos" pero también señaló que desconocía cuando iba a estar recuperado, así que por el momento seguirá utilizando como delantero centro a Juan Otero, aunque considera que "no es un 9 de referencia si no que hace muchos cambios de posición con Gaspar y Dubasín".

Albés aseguró que "no hay nada en concreto" que le preocupe sobre lo demás pero considera que "no se están consiguiendo una buena finalización" y defiende la solidez defensiva "nos han generado pocas situaciones ofensivas claras, en ese sentido ha habido una progresión".

Sobre el Almería destacó que "es un equipo con prioridad ofensiva y eso cambia el escenario, pasan cosas diferentes así que hay que saber entender que es lo que interesa durante el partido y tratar de minimizar sus fortalezas, es un equipo con buenos futbolistas y buen entrenador pero el Sporting también tiene sus armas". EFE

