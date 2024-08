PSOE CyL acusa a Mañueco de poner la Junta "al servicio de Feijóo" por recurrir la Ley de Amnistía

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha acusado al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de poner la Junta "al servicio de Feijóo y Génova" tras anunciar ayer que se presentará recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía. "Está en su derecho de presentar recurso... pero yo me pregunto, con este recursos ¿cuántos médicos va a haber más, cuántos consultorios más se van a reabrir, porque esas son sus competencias", ha cuestionado durante su comparecencia en rueda de prensa para anunciar la comparecencia, a petición propia, del senador socialista Fran Díaz ante las Cortes. De ahí que el responsable socialista haya reprochado a Mañueco por poner la Junta al "servicio de Feijóo y Génova". "Se está metiendo en todos y en cada uno de los jardines en los que le mete el señor Feijóo y no se dedica a su responsabilidad, que es la sanidad, que está hecha un desastre, reducir las listas de espera, reabrir consultorios, buscar profesionales sanitarios... Así que, si se dedicaran un poquito más a trabajar por los castellanos y los leoneses, nos iría todo muchísimo mejor", ha argumentado. En este punto, ha ironizado sobre quiénes, a su juicio, son ahora los "socios" del PP en el Congreso y la idoneidad de este recurso. "Yo no sé si lo han pensado bien, porque después de una semana en la que han cabreado al Partido Nacionalista Vasco, van a cabrear a los que ahora son sus socios, Junts y Puigdemont, porque votan juntitos con el Partido Popular en el Congreso todos los días. No sé si les ha llegado la información todavía a la Junta, pero si les hubiera llegado la información, igual se habían pensado dos veces si presentar este recurso", ha abundado. Por último, ha incidido en que será el Tribunal Constitucional el que diga si la ley se ajusta a la Carta Magna, para precisar, que "a todas y cada una de las puertas a las que ha llamado el Partido Popular les han cerrado en las narices", en referencia "a la Comisión de Venecia y todos los órganos europeos".

Compartir nota: Guardar Nuevo