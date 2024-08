Mazón afirma que la financiación está "por encima del PP y de los barones" y PSPV apela al consenso para reformarla

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha defendido que la financiación autonómica "está por encima del PP, por encima de los 'barones', por encima de cuitas o de debates que a veces son interesantes políticamente". "No podemos seguir ni un momento más así", ha recalcado. Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas tras una reunión en Mislata (Valencia) con su alcalde, el también vicesecretario del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, quien ha reivindicado que la reforma de la financiación requiere de "altura de miras, diálogo y consenso" sin que haya "ruido" político, para lo que ha llamado a "que las instituciones estén unidas". En primer lugar, Mazón se ha pronunciado respecto a la postura que consensuarán los 'barones' del PP la próxima semana en su reunión con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, contra la financiación singular para Cataluña que prevé el acuerdo PSC-ERC. Al respecto, ha vuelto a reclamar al Gobierno que destine a la Comunitat Valenciana un fondo de nivelación hasta la reforma de la financiación autonómica: "Para que haya igualdad de condiciones, el punto de salida tiene que ser como mínimo un fondo de nivelación que nos empate con los demás, no que nos privilegie que es lo que quieran otros". "La reivindicación valenciana hay que hacerla frente al que puede resolverla a día de hoy, que es Pedro Sánchez", ha subrayado, y ha lamentado que la Comunitat tenga que hacer "más esfuerzo que nadie" en las inversiones en sanidad o servicios sociales por su infrafinanciación, algo que no ve "de recibo". "A cualquier otro presidente autonómico que va a un municipio para anunciar un nuevo centro de salud le cuesta mucho menos esfuerzo que el que hacemos en la Comunitat Valenciana", ha sostenido, y ha puesto como ejemplo el nuevo ambulatorio con el que contará Mislata y que ha anunciado en su visita al Ayuntamiento. En esta línea, el jefe del Consell ha recalcado que "si hablamos de equidad sanitaria dentro de la Comunitat Valenciana, tenemos que exigir equidad sanitaria dentro de España", para lo que ve necesario un fondo de nivelación "que merece la Comunitat Valenciana y que ya no puede pasar más tiempo" sin recibirlo. "Podemos hablar de todo lo que quieran, pero en igualdad de condiciones, y para que haya igualdad de condiciones el punto de salida tiene que ser como mínimo un fondo de nivelación que nos empate con los demás, no que nos privilegie que es lo que quieran otros", ha argumentado, ya que de lo contrario la Comunitat no estará en "las mismas condiciones que los demás". Por su parte, Bielsa ha reconocido que "es evidente que la Comunitat Valenciana necesita un nuevo sistema de financiación", si bien ha destacado que "el Gobierno ha transferido más fondos este año que en toda la historia" hasta "un 50% más". "SI BIELSA ESTUVIERA AL OTRO LADO AVANZARÍAMOS MÁS" Preguntado por la postura de Bielsa, Mazón ha señalado que "es evidente que ha habido más ingresos del Gobierno porque ha habido más inflación". Además, ha subrayado que son ingresos que se han generado en la Comunitat Valenciana, donde según él había un "infierno fiscal", y eso "no es un regalo" Y ha afirmado que no entiende que haya "ni una sola persona a favor de la financiación singular para Cataluña" y que "si en el otro lado de la mesa estuviera Carlos Fernández Bielsa seguro que avanzaríamos más" con la financiación, ya que ha destacado los acuerdos alcanzados con el alcalde para inversiones en Mislata a diferencia de la falta de consenso en su reunión de hace unos meses con la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant.

