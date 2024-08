UPN responde a Otegi que "se olvide de cambiar el estatus de Navarra para incluirla en una supuesta nación vasca"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha respondido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "deje en paz a Navarra y se olvide de cambiar su estatus para incluirla dentro de una supuesta nación vasca o como sea la forma de definir sus proyectos soberanistas". Otegi ha defendido en declaraciones a Europa Press que se plantee en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra un "gran estatus" que recoja el reconocimiento de que "Euskal Herria es una nación" y el derecho a la autodeterminación. Ibarrola ha señalado en una nota que desde la formación abertzale "utilizan subterfugios y artimañas dialécticas para ocultar lo que realmente proponen, porque saben que la mayoría de la sociedad navarra rechaza sus postulados, pero al final sacan la patita recordándonos que no tienen nada de progresistas y que lo único que pretenden es llevar a cabo sus obsesiones identitarias y radicales". En este sentido, la presidenta de UPN ha destacado que "Otegi constata que la verdadera intención de EH Bildu es que Navarra desaparezca como comunidad propia y diferenciada". "Está avanzando el único interés que tiene en la ponencia para la reforma del Amejoramiento de Fuero que se ha abierto, con el acuerdo del PSN, en el Parlamento de Navarra, como es cambiar el estatus de Navarra y convertirla en la cuarta provincia vasca", ha agregado. Por ello, ha advertido de que "UPN va a estar vigilante ante la ofensiva independentista que se avecina dado el poder que el PSOE le ha entregado a EH Bildu con tal de no perder los gobiernos de Sánchez y de Chivite". "No vamos a permitir que se cuestione la identidad propia de Navarra y su foralidad", ha concluido.

