El PP arremete contra el PNV por contribuir a la "política del oscurantismo" y "salvar" a Sánchez de comparecer

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha vuelto a arremeter contra el PNV por, a su juicio, haber contribuido a la "política del oscurantismo" y "salvar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros ministros del Ejecutivo de comparecer en el Congreso para explicar hasta diez peticiones del PP sobre distintos asuntos, que finalmente el Gobierno ha esquivado gracias a sus socios y los empates producidos en la Diputación Permanente del martes. "Quien ha salvado al Gobierno de Sánchez fue un PNV cómplice con el PSOE, que tiene un pacto de silencio", ha señalado Tellado este miércoles en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, después de que el martes se enzarzara a través de mensajes en la red social X con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, precisamente por haber votado en contra de las comparecencias de Sánchez y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar la posición de España sobre Venezuela. "Al final ha sido el PNV el que ha salvado a Sánchez de comparecer", ha señalado Tellado, que ha insistido en que el partido de Aitor Esteban ha contribuido a la "política del oscurantismo" y a "blindar" que el Gobierno "no dé explicaciones en sede parlamentaria y evite el control" en una cuestión "esencial en cualquier democracia". En palabras de Tellado, Aitor Esteban "no acepta" que su partido sea criticado por parte del Partido Popular y se comporta de forma "irresponsable". "El papelón de ayer del PNV es inasumible", ha recriminado, culpabilizándole de ser "corresponsable del amordazamiento del Congreso", ha lanzado. Al ser preguntado por si el PP valora utilizar la mayoría absoluta que tiene en el Senado para que Sánchez y otros ministros rindan allí cuentas, Tellado ha afirmado que "por supuesto". "Si en el Congreso se nos impide, se nos boicotea, pues haremos donde sea necesario", ha apostillado. Eso sí, ha descartado presentar una moción de censura y que, a su juicio, estaría "abocada al fracaso" y reforzaría "a un Pedro Sánchez que está más débil que nunca". "Nosotros no cometeremos ese error", ha dicho.

