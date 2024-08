Bolaños minimiza el desmarque de Junts y recalca que el Gobierno ganó "todas las votaciones" del martes en el Congreso

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha minimizado el desmarque de Junts en las votaciones de este martes en la Diputación Permanente del Congreso y ha subrayado que, al final, la realidad es que el Gobierno "ganó todas las votaciones" y que el Partido Popular "las perdió todas". La formación independentista no apoyó al Gobierno en ninguna de las diez votaciones del martes e incluso se alineó con PP y Vox en algunas de ellas, una combinación que supone mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, pero no en la Diputación Permanente. En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Consejo General del Notariado en el Palacio de Sonora, el ministro ha sido preguntado si el Ejecutivo teme que Junts se esté desligando del Gobierno y pueda dejar de apoyarles en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "La realidad fue que ayer el Gobierno ganó todas las votaciones en el Congreso y el Partido Popular las perdió todas. Esa es la realidad", ha lanzado Bolaños, reivindicando las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, el ministro de Justicia ha insistido en que el Gobierno presentará los Presupuestos para "resolver problemas de la gente" y serán los grupos parlamentarios los que "tendrán que decidir si quieren mejorar esa vida de las personas, sumarse a unos nuevos Presupuestos o si están a lo suyo", ha dicho. SIN NOVEDAD SOBRE LA AMNISTÍA En otro punto, en relación a las exigencias de Junts para que el Gobierno tome medidas legales contra los jueces que no aplican la ley de amnistía, Bolaños se ha limitado a recalcar que "no hay ninguna novedad" en torno a este asunto y que es un "hecho" que la ley está aprobada y en vigor, además de recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que "se está aplicando por los tribunales". Al hilo, ha recordado que ya "ha habido más de 100 personas beneficiadas" por esta norma y que hay "procedimientos judiciales que están abiertos con recursos que han presentado diferentes partes", por lo que ha instado a que esos recursos tengan su recorrido judicial y que se resuelva "lo que proceda".

