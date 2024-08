Hazte Oír refuerza la querella contra Rull con el informe de Mossos sobre la huida de Puigdemont

Hazte Oír ha presentado un escrito de manifestaciones ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ampliar su querella contra el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, por la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación amplía su querella tras tener acceso al informe firmado por el excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, cesado el lunes por la consellera de Interior Núria Parlon. Este informe, en el que se desgrana el fallido dispositivo para dar cumplimiento a la orden de detención de Puidemont, fue aportado en el marco de las diligencias indeterminadas 27/2024 referentes a la querella de Hazte Oír contra el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena; el excomisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent y el exdirector de la policía, Pere Ferrer y en las incoadas en la 29/2024 de la querella contra Rull. La asociación manifiesta que el informe de Mossos d'Esquadra remitido al instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, confirma que los Mossos d'Esquadra "ya valoraban la existencia de una operación dirigida a facilitar la vuelta del fugitivo Puigdemont, una operación que contaría con la ayuda y complicidad de personal del Parlament de Cataluña y con la autorización del propio president del Parlament". En el informe, los Mossos reconocieron que los agentes no pudieron acceder al interior del Parlament para realizar una inspección del edificio hasta el 8 de agosto porque los responsables no facilitaron que se pudieran realizar, lo que Hazte Oír interpreta como "una actuación obstativa" tanto por parte de Rull como de personas sujetas a sus órdenes que piden que sean investigadas. Desde la asociación sostienen que el informe también hace mención a las imágenes que tomaron los drones policiales en Arc de Triomf y de las que se desprende que Puigdemont hizo el recorrido hasta el escenario "andando, pero rodeado en todo momento de una multitud de personas que impiden que se pueda llevar a cabo una maniobra de aproximación por parte de los efectivos de la Comisaría General de Información desplegados en la zona". Entre ellos, el informe de Mossos d'Esquadra, al que ha tenido acceso Europa Press, cita a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Joaquim Torra, a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, así como varios diputados y cargos electos del partido político Junts. ACOMPAÑÓ A PUIGDEMONT Hazte Oír sostiene que uno de ellos era Rull, que "mientras escoltaba al fugitivo lo llevaba del brazo, todo ello con un claro fin: confeccionar una imagen de autoridad frente a los agentes con un evidente efecto disuasorio, además de dificultar una posible detención, por cuanto las fuerzas de seguridad tendrían que proceder, previamente a separarlos". Una vez que Puigdemont terminó su discurso sobre el escenario, el informe recoge que políticos y autoridades empezaron a colocarse en formación, de modo que la atención de los policías y de los drones se centraron en ellos, considerando que Puigdemont se encontraba ahí. Hazte Oír acusa a Rull de valerse de su autoridad y cargo para distraer a los Mossos d'Esquadra, "aparentando que Puigdemont iba con él", haciendo pensar a los medios de comunicación y a los agentes que seguía a su lado mientras este escapaba. EL VOTO TELEMÁTICO La asociación añade un elemento que no aparece en el informe de Mossos, señalando que desde el Parlament se informó de que Puigdemont no había solicitado el voto telemático, "sugiriendo así que iba a asistir a la sesión parlamentaria", e interpretan que la autorización de esa comunicación por parte de la primera autoridad de la institución, Josep Rull, fue un nuevo elemento de distracción. Fuentes de Hazte Oír han trasladado a Europa Press que tras esta ampliación de la querella están pendientes de que el fiscal se pronuncie al respecto y se saber si el tribunal la admite a trámite.

Compartir nota: Guardar Nuevo