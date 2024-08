Los alcaldes de la CUP de Girona y Berga alertan contra los liderazgos cortos en la partido porque "debilitan"

Los alcaldes de la CUP de Girona y Berga, Lluc Salellas e Iván Sànchez, han opinado que los "liderazgos momentáneos, de meses o de dos años, debilitan el proyecto político" de la formación anticapitalista. Lo han expresado en un artículo de opinión firmado por los dos publicado en 'Nació' y recogido por Europa Press, que coincide con el debate interno del 'Procés de Garbí' en el que la CUP está inmerso para definir el rumbo de la organización tras un ciclo electoral negativo para la formación. "A los Montseny, Companys, Mandela, McGuinnes y tantos otros referentes históricos no les hemos juzgado por el tiempo que estuvieron en el cargo, sino por la obra que hicieron", han apuntado. Para Salellas y Sànchez, "cuando se hace trabajo en equipo, no se puede cambiar todo cada dos por tres porque quien tiene un negocio, cooperativo o no, sabe que eso nunca funciona". PROCESO DE DEBATE INTERNO Sobre el rumbo que debe tomar la CUP tras su proceso de debate interno, Salellas y Sànchez han reivindicado volver a centrar la acción política del partido en los municipios, y señalan como objetivo cambiar la "correlación de fuerzas" en las elecciones municipales de 2027 y apostar por la gestión pública de recursos como la energía y el agua. Los dos alcaldes también creen que la CUP debe "hablar claro a la vez que comprensible" y debe saber trasladar las premisas ideológicas a prioridades concretos del día a día, cosa que, a su juicio, mucha gente no ha sabido entender porque el partido no las ha sabido explicar. "Más allá de resolver el conflicto nacional, la propuesta no debería de distar mucho de sintetizarlo en mejorar la vida de la gente en: garantizar la vivienda, trabajo digno, derechos y libertades --y aquí hay que hablar de seguridad porque es un hecho que preocupa- y defender un territorio", han asegurado.

