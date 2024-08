El PP anuncia un manifiesto de frente común de sus 'barones' contra la financiación singular de Cataluña

El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que los presidentes autonómicos del PP han firmado un manifiesto común que "pretende dejar clara la unidad de criterio" contra la financiación singular para Cataluña y a favor "de la igualdad", si bien no ha precisado si el texto recogerá propuestas concretas para la reforma del sistema de financiación autonómica. Así lo ha adelantado Sémper en una rueda de prensa desde la sede nacional del PP, donde ha explicado que el manifiesto se dará a conocer a lo largo de este lunes y está firmado por todos los presidentes autonómicos 'populares' que se reunirán el próximo viernes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sellar este frente común contra el concierto económico para Cataluña. "Un documento donde se resume la posición unitaria y común que va a tener el PP en relación con este desafío. Un manifiesto que pretende dejar claro ante el conjunto de los españoles la unidad de criterio y de posición de todo el PP en relación con la defensa de la igualdad de todos los españoles", ha sostenido Sémper. Al ser preguntado por si el manifiesto también recoge alguna posición para iniciar la reforma del sistema de financiación autonómica, el portavoz de los 'populares' ha insistido en que el manifiesto es un "frente común a favor de la igualdad", sin aclarar si hace referencia a alguna petición concreta para renovar el modelo de financiación. "ESTE GOBIERNO ES UN CACHONDEO" En cualquier caso, Sémper ha acusado al Gobierno de ser "un generador de relatos o de guiones de serie" al entender que busca poner el foco en el PP y en romper la unidad de acción de los presidentes autonómicos 'populares' ante el acuerdo con ERC para que Cataluña salga del régimen común en materia de financiación. Al hilo, ha recordado las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba que lo pactado con ERC no era un concierto económico, mientras que salieron otros ministros "a matizarlo". "Este Gobierno es un cachondeo y nos trata a todos por tontos. Ojo, cuando digo a todos, también me refiero a ERC", ha proclamado Sémper, que también ha hecho referencia a la advertencia de los republicanos tras las palabras de Montero. Con todo, Borja Sémper ha defendido que "no hay ninguna fisura ni la va haber" en la unidad de los presidentes autonómicos del PP "en la defensa ultranza de la igualdad de todos los españoles por mucho que el Gobierno quiera aventar esta idea de que lo va a conseguir". Y al ser preguntado por si el Gobierno ofrece una condonación de deuda a las comunidades como la pactada con ERC para Cataluña, Sémper ha declarado que los 'populares' "no mercadean" ni tampoco lo hacen sus presidentes autonómicos.

