Dika Mem: "Quiero seguir llevando al Barça para arriba"

Barcelona, 26 ago (EFE).- El capitán del Barça, Dika Mem (París, 1997), aseguró que su deseo para la próxima temporada es "seguir llevando al Barça para arriba", después de lograr la duodécima Liga de Campeones de la historia del club en la pasada temporada.

"Tengo muchas ganas de volver a competir con el Barça. Llevamos cuatro o cinco años a un nivel brutal. Eso no significa que ganemos siempre, pero siempre estamos ahí", destacó en declaraciones al club el lateral francés.

Por ahora, el club solo ha anunciado la salida de Haniel Langaro y la vuelta de Juan Palomino, los únicos movimientos que se prevén hasta el inicio de la campaña 2024/25.

"El equipo no ha cambiado mucho con respecto a la temporada anterior. Se nota nuestra conexión, pero nos falta algo de ritmo. Los que estuvimos en los Juegos Olímpicos tuvimos unos días de descanso y todavía no hemos podido entrenar todos juntos", reflexionó Mem.

El capitán azulgrana cayó con Francia en los cuartos de final de la cita olímpica ante Alemania (35-34): "Todavía no estoy en forma. He podido desconectar bastante porque por desgracia salimos antes de tiempo de los Juegos Olímpicos. No puedo volver atrás, quiero mirar hacia adelante", argumentó.

De momento, el Barça se ha clasificado para la final de la Supercopa catalana tras vencer al UE Sarrià (20-39) en la semifinal, y luchará por el título ante el Fraikin BM Granollers este jueves (20:30 horas) en Esplugues de Llobregat.

Antes de afrontar el primer título de la temporada, disputaron la Premium Cup, un torneo amistoso disputado en Nordhorn (Alemania), donde se tuvieron que conformar con el tercer puesto tras caer en semifinales contra el Montpellier francés (29-31).

"Es normal que en estos momentos de la temporada las cosas no estén al cien por cien, pero no tengo ninguna preocupación porque creo que después estaremos preparados. Con una semana más entrenando juntos, competiremos mejor", subrayó Mem.

Entre los objetivos del club para la siguiente temporada, el jugador de 26 años apunta a "ganar la Super Globe (Mundial de Clubes)", único título que se les escapó el curso pasado y en el que comparten el Grupo B con el Al Ahly egipcio y el Sidney Uni australiano.

"Este año llega después de tres partidos de 'Champions' y dos de Liga, así que creo que ya estaremos en una rutina de juego y espero que esta vez la ganemos", concluyó Mem. EFE

