Sumar espera que la visita de Sánchez a África no sea para "firmar pactos" y que no entregue dinero a un "fondo perdido"

La eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, ha señalado sobre la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mauritania, Gambia y Senegal, que espera que no se base "una vez más" en la firma de pactos o acuerdos para frenar las migraciones y que tampoco se entregue dinero que va a "un fondo perdido". Así se ha expresado la eurodiputada en una entrevista este jueves en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre la gira que Sánchez iniciará el próximo martes 27 de agosto por estos tres países africanos, en plena crisis migratoria especialmente en la ruta que se dirige a Canarias. "Espero que esa visita no sea una vez más para firmar pactos o acuerdos exclusivamente para frenar las migraciones. Es decir, para externalizar fronteras, para convertirlos en nuestros gendarme y para que no se avance en otro tipo de medidas que permitan y regulen vías legales y seguras para llegar a Europa y a España", ha sostenido. Del mismo modo, ha rechazado la idea de que se repitan "las mismas entregas de cantidades de dinero" que, a su juicio, terminan en un "fondo perdido". "Está demostrado que esas vías son viejas", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo