Otegi afirma que el "primer objetivo" es "parar a la extrema derecha" con un gobierno que aborde la plurinacionalidad

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que "el primer objetivo" de las fuerzas de izquierda debe ser "parar a la extrema derecha" con "un gobierno progresista" que aborde "claramente" la plurinacionalidad del Estado. En este sentido, ha apuntado que, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez "igual se puede hablar" pero "lo que tenemos claro es que con PP-Vox no vamos a hablar de esto". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha señalado, preguntado por la posibilidad de que ERC y Junts puedan poner en riesgo la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que lo desconoce porque se lleva "así tanto tiempo". Según ha planteado, "siempre se especula con que ya esta vez sí", pero, a su entender, en el Estado español "hay riesgo real de que la extrema derecha acceda al gobierno" y, por lo tanto, para "las fuerzas de la izquierda socialista, las fuerzas progresistas, el primer objetivo y primera prioridad" debe ser "parar a la extrema derecha". Otegi ha precisado que "eso solo no vale" y, si se considera que "hay que hacer frente a la extrema derecha con un gobierno, entre comillas, progresista, lo que tiene que tener es un programa progresista" que, entre otras cosas, "aborde el tema claramente de la plurinacionalidad del Estado". "España es un Estado plurinacional, los vascos somos una nación que tenemos derecho a decidir libre y democráticamante nuestro futuro", ha insistido. El coordinador de EH Bildu ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es un gobierno con el que igual se puede hablar". "Lo que tenemos claro es que con PP-Vox no vamos a hablar de esto", ha advertido. Respecto al acuerdo fiscal alcanzado para Cataluña, ha admitido que le "choca" la expresión de 'concierto económico solidario' porque parecería ser que "el nuestro no lo es" y, sin embargo, "también es solidario" y ha añadido, en relación a la polémica suscitada sobre si es o no un concierto, que "la política a veces sobre las palabras hace tabús y hace totenes que se enredan en el debate político". Para Otegi, "que Cataluña necesita otro tipo de financiación es evidente y todo el mundo está de acuerdo con eso". "Veremos en qué acaba", ha apelado. PROBLEMAS Por otro lado, ha animado a "ampliar el foco" en materia de inmigración porque, según ha advertido, el hecho de que "exista un relato de la extrema derecha, no quiere decir que no existan problemas". "La extrema derecha está intentando construir un marco que es peligroso en el sentido de que hace sujeto de todos los problemas a una determinada parte de la comunidad", ha lamentado el dirigente vasco, que ha subrayado que "emigrar es el segundo derecho y el primer derecho de todo ser humano es vivir con dignidad allí donde ha nacido". Así, ha recordado que "la gente no viene aquí por gusto, ni por hacer turismo", sino "huyendo de las guerras o de la miseria económica" y, por tanto, "lo que hay que solucionar en África no es cómo traer o cómo vienen los africanos aquí, que cuando vienen se les recibe con las manos abiertas, sino que tenemos un continente sobreexplotado, lleno de miseria, en la que la gente tiene que huir". Tras señalar que tanto Euskadi como Navarra "tienen disposición a aceptar a estos niños" que están llegando a Canarias, ha apuntado que "lo que hay que hacer es acoger, respetar los derechos humanos, complementar obligaciones y derechos y no poner barreras a una cosa que es estúpido ponerle barreras". Asimismo, ha precisado que no se cuenta con "competencia para regular la migración", sino solo "competencia asistencial". Por lo tanto, a su entender, "esta es una de las grandes competencias que deberíamos recuperar".

