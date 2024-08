Las comunidades del PP tachan de "tomadura de pelo" y "esperpento" el intento de Montero de rebajar el acuerdo con ERC

Miembros de gobiernos autonómicos liderados por el PP han tachado de "tomadura de pelo", "esperpento", "juego de malabares" y "nuevo vaivén" las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que intentó rebajar el alcance del acuerdo con ERC para otorgar a Cataluña una financiación singular. En sus primeras declaraciones sobre el pacto de PSC y ERC, la también número dos del PSOE afirmó que el acuerdo suscrito "ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del modelo de financiación", algo que fue reprobado por Esquerra, amenazando con retirar el apoyo a Pedro Sánchez si no se cumple lo firmado. Entre los 'barones' del PP que han criticado a Montero se encuentra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha calificado de "esperpento" la actitud de la ministra, a la que reprocha una "actitud evasiva" y una falta de explicaciones sobre lo pactado. A su juicio, el acuerdo entre PSOE y ERC "es la vulneración de la Constitución, la ruptura del principio de solidaridad e igualdad de todos los españoles en todos los territorios". A su vez, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha achacado a la vicepresidenta un "juego de malabares" con el que trata a los españoles como si estuvieran "tontos". JUEGO DE MALABARES "Ahora estamos viendo cómo la ministra Montero quiere hacer ese juego de malabares de no saber si llamarlo concierto, cupo, nos trata a los españoles como si estuviéramos tontos, y a mí me da igual, ella dice que lo llamemos como queramos, yo lo que lo llamo es irresponsabilidad, lo llamo deslealtad, lo llamo privilegios, chantajes, lo llamo desvergüenza", ha aseverado la presidenta extremeña en declaraciones ante los medios de comunicación. En este sentido, considera "absolutamente inasumible" que para asegurar la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña de Salvador Illa "se esté jugando con el Estado", ya que, como ha recalcado, "esto no va de Extremadura, ni de la Comunidad de Madrid, ni de Murcia, ni de Valencia, esto va de nación". También el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, acusa a la ministra de "tomar por tontos y el pelo a los andaluces" y le ha pedido que "deje de insultar" a los ciudadanos. "Nosotros sabemos lo que es un concierto económico, lo que es el cupo, y sabemos lo que es una financiación singular y, por tanto, privilegiada de Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas", y "negar eso es tomarnos el pelo", ha aseverado. Sanz juzga inadmisible que "una vicepresidenta, que además es andaluza y que antes defendía lo contrario, hoy defienda privilegios contra Andalucía" y pronuncia palabras "insultantes" para esta comunidad autónoma. En la misma línea, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que Montero insista en la idea de "desigualdad" en materia de financiación y ha culpado al presidente Pedro Sánchez de ceder a la "ambición separatista". Además, ha garantizado que el Ejecutivo regional irá a los tribunales si se aprueba en el Congreso esa financiación singular que "rompe la igualdad". SI SUENA Y HUELE COMO UN CONCIERTO... Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha criticado "los vaivenes" de Montero y dice no tener dudas de lo que supone la financiación singular prometida a Cataluña: "Si suena como concierto, huele como concierto y sabe como concierto, pues posiblemente es un concierto", ha declarado. A su juicio, la ministra "ha intentado quedar bien con los independentistas catalanes prometiéndoles un concierto económico" y también "quedar bien con el resto de España" diciendo que no lo es. También desde la Generalitat valenciana tienen claro que el pacto de PSC y ERC "responde a la esencia de cualquier concierto económico", pues establece una relación especial entre el Gobierno y "una comunidad al margen de las demás, pactada de forma bilateral": "Cede a Cataluña la gestión y recaudación de todos los impuestos estatales que se pagan en su territorio, y prevé una aportación catalana a las finanzas del Estado; es decir, un cupo", resume el secretario general de Hacienda, Eusebio Monzó. En su opinión, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "miente cuando dice que el acuerdo con ERC no es un concierto", intentando "confundir" a la opinión pública.

Compartir nota: Guardar Nuevo