Una mujer acepta cumplir cinco años de cárcel por incendiar el piso de su novio en Valencia tras una discusión

Una mujer cumplirá cinco años de prisión por incendiar el piso de su novio en marzo de 2022 en Valencia tras haber mantenido ambos una fuerte discusión. Defensa, acusación particular y Fiscalía alcanzaron un acuerdo de conformidad por el que, además, la acusada deberá indemnizar en 6.945 euros al dueño de la vivienda, 11.930 a la aseguradora de este, 8.251 al de la comunidad de propietarios y 140 a un inquilino del inmueble que sufrió intoxicación por el humo. Según el acuerdo alcanzado, los hechos son constitutivos de un delito de incendio con peligro para la vida o la integridad física de las personas. Los hechos ocurrieron sobre las 3.30 horas del 18 de marzo de 2022 cuando la mujer se encontraba en el domicilio de su novio en Valencia y, tras mantener con él una fuerte discusión, este se marchó a la calle. Ella entonces se dirigió a la habitación que su pareja ocupaba y prendió fuego intencionadamente en material combustible sobre la ropa de cama o alrededores "pese a conocer el riesgo evidente, idóneo y razonable" que la deflagración podría ocasionar en la salud y la vida de otros dos inquilinos de la casa. Estas dos personas dormían en ese momento en sus respectivas habitaciones contiguas y se vieron obligados a abandonar apresuradamente la vivienda, al ser alertados del peligro que sufrían. La acusada le dijo a su novio al salir de la casa "en tono amenazante": "Entra en tu habitación y verás". Varias dotaciones de bomberos sofocaron el fuego, que provocó la destrucción completa de la habitación del novio y el salón de la vivienda y parcialmente la cocina anexa. Uno de los inquilinos del piso tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo y sufrió lesiones que no precisaron de tratamiento médico. También fueron atendidos por personal sanitario los vecinos de otras puertas, que no reclaman.

