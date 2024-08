PP pide a Igualdad explicaciones por la Ley Trans y de Paridad y denuncia que se use el feminismo para "rédito político"

El PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que "dé explicaciones" por los efectos que están teniendo la Ley Trans y la Ley de Paridad ya que "están llenas de inseguridad jurídica y desprotegen" a las mujeres, según ha indicado su secretaria general, Cuca Gamarra, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de usar "el feminismo como una bandera" para "protegerse" y conseguir "rédito político". Gamarra se ha desplazado este jueves a Bilbao, que celebra durante estos días sus fiestas y donde ha visitado, junto con el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y otros dirigentes de la formación en Euskadi la txosna Kaioak instalada por los populares con motivo de la Aste Nagusia bilbaína. En declaraciones a los medios de comunicación, la dirigente del Partido Popular ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "utilizando el feminismo como una bandera con la cual protegerse única y exclusivamente y conseguir un rédito político". En este sentido, ha criticado que "leyes que tenían que proteger a las mujeres están llenas de inseguridad jurídica y se están convirtiendo en leyes que debilitan la protección a las mujeres en lo que significa la violencia de género". "Lo vimos con la ley del 'solo sí es sí', que lo único que consiguió, a través de una chapuza legislativa, es que miles de violadores, y en algunos casos incluso asesinos, se hayan visto beneficiados por una mala ley y, con ello, que las mujeres españolas se hayan visto desprotegidas, que muchas familias hayan tenido que ver y que vivir que los asesinos de sus familiares se hayan visto beneficiados por una ley y que hayan salido antes a las calles", ha lamentado. Del mismo modo, ha añadido que "la Ley Trans nuevamente se convierte en una ley que ha sido un fraude". En palabras de Gamarra, "cuando algunos están acogiendo a ella para intentar beneficiarse de una ley, en vez de que el peso de la ley caiga sobre ellos, no hablamos de un fraude de ley que está siendo utilizado por algunos hombres que intentan evadir su responsabilidad penal", sino de "una ley que fue un auténtico fraude" y sobre la que el PP ya advirtió de que "iba a tener unas consecuencias" porque "llevaba aparejada una inseguridad jurídica". Así, la secretaria general del PP ha denunciado que, con esta norma, "hoy los españoles estemos viendo cómo un hombre puede decir que es mujer para intentar evadir responsabilidades penales". Por ello, el PP ha pedido este jueves la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso y en el Senado para que "dé explicaciones" sobre "qué va a hacer para corregir los efectos negativos" de la llamada Ley Trans, que, según ha remarcado Gamarra, "a quienes primero están haciendo daño es a las personas transexuales" porque "las cuestiona" y que, asimismo, "están desprotegiendo a las mujeres españolas". OTRA "CHAPUZA" El PP pretende que la ministra aclare también "cómo va a corregir los efectos que desde el día de hoy está teniendo de la Ley de Paridad", ya que "está desprotegiendo a la sociedad española y especialmente a las mujeres" que "pueden ser despedidas porque, a través de una ley donde nuevamente se volvió a utilizar a las mujeres, lo único que quería el Gobierno era eliminar el veto que el Senado podía tener en relación a Pedro Sánchez y a los presupuestos generales del Estado". A su entender, "no ha sido un error técnico, ha sido una chapuza nuevamente legislativa de un Partido Socialista al que lo único que le interesa es blindar a Pedro Sánchez y, como le molestaba el veto que el Senado tiene para poder paralizar unos Presupuestos Generales del Estado si no son los positivos y los que necesita España, se utilizó una Ley de Paridad para quitar ese veto". "Y lo que se coló ahí es una ley que ha desprotegido a las mujeres fundamentalmente en lo que es blindar que no podamos ser despedidas por solicitar permisos que nos lleven a tener una conciliación real y posible en nuestro país", ha insistido. Tal como ha indicado Gamarra, el PP va a exigir a Redondo, además de "explicaciones, responsabilidades políticas y, por supuesto, qué medidas va a impulsar para corregir de manera inmediata los efectos" de la Ley Trans y la Ley de Paridad.

