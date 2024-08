Adrià Altimira: "Tenía muy claro que quería estar aquí"

(Corrige apellido del jugador)

Madrid, 22 ago (EFE).- El lateral catalán Adrià Altimira aseguró este jueves que "tenía muy claro que quería estar" en el Leganés, club al que llega cedido del Villarreal para la temporada 2024-25 y en el que espera "seguir creciendo como jugador, ganar minutos" y "hacer" lo que le pida el entrenador", Borja Jiménez

"Tenía desde el principio bastante claro que quería estar aquí, porque ya conocía al equipo de enfrentarme y de tener amigos como Franquesa que me ha hablado muy bien del proyecto de años anteriores y de lo que han vivido. Es un proyecto que me puede ayudar a seguir mejorando", afirmó.

Altamira, de 23 años, fue presentado oficialmente hoy en Butarque tras el anuncio del acuerdo de cesión cerrado por el Leganés y el Villarreal, club al que llegó en verano de 2023, tras dos temporadas en el Andorra, y en el que durante la última campaña jugó once encuentros de Liga, cuatro de competiciones europeas y tres de la Copa del Rey.

Acompañado del director deportivo del club Txema Indias, al que agradeció el trabajo hecho para su incorporación al club madrileño, Altamira se definió como jugador; descartó llegar para sustituir a Jorge Miramón que ha sido una figura importante en el club y habló de sus ganas de debutar ante la afición en Butarque.

"Vengo a hacer lo mío, lo que me pida el míster que es lo más importante y día a día se irá demostrando. Soy un jugador bastante polivalente, tanto de lateral como más adelantado. Me gusta tener balón, profundo, intenso defensivamente, estar bien colocado ofensivamente y con los jugadores dar un buen juego", apuntó.

También envió un mensaje a la afición para que esté cerca del equipo en su regreso a Primera y prefirió hablar del trabajo diario como su primer objetivo para poder enfocar a la permanencia en la máxima categoría.

"Si cada día haces el trabajo creo que va a ir todo muy bien. Hay que hacer lo correcto y lo que más te acerque a ganar cada fin de semana. Eso te va a llevar a lo que realmente quieres. Es un año importante para seguir creciendo como jugador, en un club donde Borja da mucho protagonismo a los laterales y la gente de banda. Eso me puede ayudar a seguir ganando minutos, me lo tengo que ganar, aprendiendo de los jugadores. Todos los jugadores tienen un nivel muy alto, pero Franquesa, que es una moto por banda, es uno de los que me tocó sufrir en casa", añadió.

La cesión de Altimira no incluye opción de compra en este momento, según explicó Txema Indias, aunque no descartó la opción de ello durante la temporada, ni tampoco la posible llegada de Munir El Haddadi, actualmente sin contrato desde que salió de Las Palmas.

"Es una de las situaciones que podemos tener en mente, no sale de la nada, pero no se como terminará. No ha acabado el mercado, nos quedan días intensos, yo tengo que estar preparado para cualquier situación. Siempre que abres una negociación te ilusionas pero no sabes cómo va a terminar", señaló.

El director deportivo explicó que el Leganés "está trabajando en todos los frentes, en la posibilidad de traer portero o no" y aclaró que la evolución del propio mercado indica cómo actuar, "explotando los recursos económicos lo mejor posible y mirando al año que viene".

"Día a día con los jugadores que vas firmando te va diciendo que es lo siguiente. Somos unos privilegiados podemos ir al mercado a por jugadores. No tenemos problemas de inscripción de fichas, pero con las fichas que nos quedan por cubrir haríamos una plantilla equilibrada y compensada. No se si lo más adecuado es pagar un traspaso y quitarlo de salarios. Estamos más en la línea de evitar ciertos traspasos y centrarnos en salarios", mantuvo.

Respecto a la incorporación de un tercer portero Indias opinó que "firmar un portero sub-23 y de nivel no es sencillo" y que "las necesidades del equipo son otras" y habló también de las salidas de jugadores, especialmente para aclarar la de Jorge Miramón, quien finalizó contrato el 30 de junio y dejó el club "muy a su pesar".

"Intentamos ser claros, no mentir a nadie. Aprovecho el momento como el tema de Jorge Miramón. Yo jamás le he engañado, intento siempre ser muy claro con los jugadores. Sentarme con ellos y decirles la verdad a los ojos. A algunos jugadores ya les he comentado que van a tener muy complicado poder tener minutos con nosotros, pero su contrato va a misa, otra cosa es el tema deportivo, por eso de aquí a final de mercado podemos tener alguna salida más", concluyó. EFE

omm/jag