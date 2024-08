Dani Escriche pretende "dar un golpe sobre la mesa" en su carrera en el Cartagena

Cartagena, 21 ago (EFE).- Dani Escriche, delantero llegado este verano al Fútbol Club Cartagena para competir en LaLiga Hypermotion, dijo en su presentación como jugador blanquinegro que pretende "dar un golpe sobre la mesa" en su carrera.

El castellonense, de 26 años y que recala en el cuadro dirigido por Abelardo Fernández cedido por el Albacete Balompié hasta junio con una opción de compra por parte de los de la ciudad portuaria, compareció este miércoles en la sala de prensa del estadio Cartagonova.

Delante de los medios de comunicación contó cómo se fraguó su contratación. "Fue todo rápido y la bienvenida genial. El Cartagena es una familia y te acogen muy bien desde el primer momento. El Albacete quería que saliera y el Cartagena mostró confianza en mí, en lo que podía dar, y creo que siguiendo las instrucciones de Abelardo puedo encajar", expuso.

Se trata de un futbolista con mucho bagaje en Segunda División y que también debutó en Primera con la Sociedad Deportiva Huesca.

"Tengo mucha experiencia y creo que es ya el momento de dar un salto y exigirme individualmente. Pretendo dar un golpe sobre la mesa", aseguró.

"Aportaré mi grano de arena con goles y trabajo como un chico humilde que viene a trabajar y a ayudar al máximo al equipo el tiempo que el míster me dé", añadió.

El de Burriana debutó con el Efesé el domingo en el partido perdido por 3-1 en Burgos y se refirió a ese encuentro y a su aparición en él durante la segunda parte.

"Fue un partido muy serio que se decidió por detalles en las áreas. Pudimos hacer el empate pero no llegó y queda seguir trabajando para mejorar. Yo me vi un poco precipitado porque tenía muchas ganas de demostrar, quería ir hacia adelante. Abelardo me dijo que llevando tan pocas sesiones intentara disfrutar y aportar", contó.

Ya pensando en el siguiente compromiso, que será el lunes a las siete de la tarde en el estadio Cartagonova frente al Real Zaragoza, se mostró esperanzado en lograr la victoria.

"Esperamos sumar los tres puntos y que la afición esté con nosotros", manifestó al tiempo que apuntó que aspiran a "crear un buen bloque para celebrar muchas victorias".

Con respecto a sus objetivos particulares no fue preciso: "No me quiero marcar ninguno ya que si nos fijamos en lo individual nos olvidamos de lo colectivo".

Por ahora coincide con otros delanteros de área como Alfredo Ortuño y el uruguayo Gastón Valles. "Son perfiles que se asemejan al mío y entre los tres podemos solucionar la papeleta en la delantera", remarcó.

Al analizar lo que prevé que ocurra en la temporada en LaLiga Hypermotion declaró lo siguiente: "Va a ser muy competitiva e igualada. Cada año que pasa se van igualando más las cosas y nosotros intentaremos dejarnos la vida cada partido para sumar los puntos".

El director deportivo del club, Manuel Sánchez Breis, acompañó a Escriche en su presentación y habló de él en términos elogiosos. "Es un jugador que cuando lo tienes en tu equipo lo quieres con locura y si es rival lo quieres matar. Queríamos contar con él desde el inicio del mercado", declaró.

El ejecutivo blanquinegro, quien admitió que están centrados en contratar a un centrocampista y a otro delantero fue claro en el mensaje. "Necesitamos futbolistas que nos hagan mejorar porque el límite salarial está temblando y ya contamos con una plantilla corta pero compensada y versátil", subrayó. EFE

