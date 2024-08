El PSOE carga contra el PP por su "falta de humanidad" ante la crisis migratoria

Madrid, 20 ago (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este martes la "falta de humanidad" del PP por votar en contra de la modificación de la ley de extranjería propuesta por los socialistas para hacer frente a la crisis migratoria que se está viviendo en España.

En unas declaraciones grabadas y remitidas a los medios de comunicación, López hace referencia a la crisis migratoria provocada por la llegada masiva de migrantes a las costas españolas, especialmente a las canarias, donde 6.000 menores no acompañados esperan a ser reubicados en las distintas comunidades autónomas.

El dirigente socialista arremete contra los populares a los que acusa de haber "perdido el norte" por no apoyar la distribución de los menores, y critica que no solo no aporten "nada", sino que impidan "dar soluciones a los problemas" de la inmigración.

Así, recuerda que los socialistas presentaron una modificación de la ley para "resolver y dar acomodo a los niños que huyen de sus países, del hambre, de la guerra, de la desesperanza (...) y llegan a nuestras costas buscando simplemente vivir".

Y recalca que, a pesar de que era una propuesta acordada con el Gobierno de Canarias, el PP votó en contra, motivo por el cual "hoy en Canarias hay más de 6.000 niños que están esperando una respuesta para acomodarse en otras comunidades autónomas", añade.

Desde el PP, Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, ha culpado de la situación al Gobierno, tras denunciar que su "inacción" ha desencadenado en "un descontrol migratorio sin precedentes en los últimos meses".

En una rueda de prensa ha insistido en que la política migratoria tiene que ser una cuestión de Estado y que requiere un "abordaje integral", que permita, por un lado, el control de las fronteras y, por el otro y a la vez, el respecto a los derechos humanos y la atención e inclusión de los migrantes que llegan a España.

Y es que los populares ironizan con el "buenismo" de algunos políticos de permitir la entrada de todos los inmigrantes que llegan a las costas españolas, sin que se les haga un seguimiento sobre su situación una vez en el país. EFE

eaa/jlg