Los Mossos piden a la Generalitat más efectivos, reconocimiento al orden público y que los despolitice

Los sindicatos de Mossos d'Esquadra piden a la nueva consellera de Interior, la exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Núria Parlon, que continúe con el aumento progresivo de efectivos iniciado por el Govern de ERC, que despolitice el cuerpo y que reconozca el trabajo y disponibilidad de las unidades de orden público, según explican fuentes sindicales a Europa Press. El portavoz de sindicato mayoritario SAP-Fepol de los Mossos d'Esquadra, Toni Castejón, espera que el nuevo Ejecutivo "sea realista, no como la anterior conselleria" y que Parlon establezca una negociación directa con los sindicatos para solucionar, en sus palabras, temas pendientes que llevan demasiado tiempo parados. Desde Sap-Fepol recuerdan que en 2008 se firmó un acuerdo por el que la Conselleria de Interior se comprometía a equiparar el salario de los Mossos con el de Bombers que "se tiene que revisar" y piden que se reconozca el trabajo y la disponibilidad de las unidades de orden público, la Brigada Móbil (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operativos (Arro) con una mejora salarial. CONSELL DE LA POLICIA Por su parte, el portavoz de USPAC, Albert Palacio, el segundo sindicato que aglutina a cerca de 4.000 afiliados, asegura que "lo primero es convocar el Consell de la Policia" y, a partir de ahí, organizar reuniones periódicas para tratar las necesidades de las diferentes unidades, entre ellas, la de investigación, que en sus palabras está "herida de muerte" por la falta de un relevo generacional. "Catalunya necesita mucha presencia policial, especialmente en zonas complicadas", añade Castejón, quien considera que el aumento de 18.000 a 22.000 efectivos en 2030 no será suficiente porque el cuerpo está envejeciendo y habrá jubilaciones y prejubilaciones que habrá que cubrir. LA CRISIS EN MOSSOS Por su parte, desde Uspac piden a la consellera "que no nos tengan politizados", y que la División de Asuntos Internos investigue y aplique medidas disciplinarias a la actual cúpula de Mossos por "la mala imagen" del cuerpo tras el dispositivo fallido para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Desde Sap-Fepol recuerdan que ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ni la consellera de Interior, Núria Parlon, mencionaron la crisis reputacional que atraviesa el cuerpo durante su visita al Complex Central de Mossos en Sabadell (Barcelona) el miércoles. TRAPERO Creen que es "buena señal" que eligiesen este lugar para realizar su primera visita institucional y que no solicitaran tiempo para aclimatarse, como suelen hacer todos los gobiernos, "los 100 días de margen que se suelen pedir". Sobre la decisión de Illa de nombrar al major Josep Lluís Trapero como Director General del cuerpo, hay disparidad de opiniones: mientras que desde Sap-Fepol dicen que es una "magnífica noticia" que asuma este cargo un policía que, además, ya ha sido jefe del cuerpo, desde Uspac recuerdan que pidieron varias veces su dimisión cuando ya había sido nombrado major.

