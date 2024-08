Robles defiende que Ucrania utilice el material "que considere necesario" en la ofensiva en Kursk: "Es una guerra"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que Ucrania utilice el material militar "que considere necesario en cada momento" en el contexto de la incursión de sus fuerzas en la región rusa de Kursk y ha insistido en el apoyo de España y del resto de países de la Alianza Atlántica. "Esto es una guerra", ha remarcado. La titular de Defensa ha indicado que al Gobierno de España no le consta que se haya utilizado material del Ejército español en esta operación y ha argumentado que no tiene constancia "obviamente" de los equipos militares empleados por Ucrania. "El material que España ha aportado es un material defensivo para defender", ha concretado. "Esto es una guerra y, por tanto, Ucrania utilizará el material que considere necesario en cada momento. Nosotros no tenemos nada que decir en este sentido", ha expuesto Robles, en declaraciones a los medios este viernes, tras visitar el Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP) en Bétera (Valencia). En cualquier caso, la ministra de Defensa ha recalcado que España va a "seguir apoyando a Ucrania" con material defensivo, unas herramientas que ha insistido en que son "muy importantes". "Ucrania va a tener siempre el apoyo de España, como lo tiene de los demás países de la Alianza Atlántica", ha añadido. Tras su visita al Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP) en Bétera, Robles ha transmitido el "orgullo y agradecimiento" por la "gran labor" que se realiza desde esta instalación, que "pone de relieve el compromiso de España con la OTAN en un momento complicado y difícil" como el que atraviesa la guerra en Ucrania. Por ello, se ha mostrado "profundamente orgullosa" de la labor de España, que ha defendido que está "firmemente implicada" en la OTAN y en "trabajar por la paz". "Desde este cuartel general, todos los hombres y mujeres que trabajan tienen esa apuesta inequívoca por la paz", ha reivindicado Robles. VIDEOCONFERENCIA CON EL CONTINGENTE ESPAÑOL Además, la ministra, que ha resaltado la "presencia importante" de tropas españolas en el flanco oeste, concretamente en Eslovaquia, ha mostrado su satisfacción con la labor de España en las misiones de la OTAN, "esencial y muy importante", y ha garantizado el "compromiso firme" del país, que pasa ahora, ha dicho, por "la ayuda inequívoca a Ucrania". En el marco de la visita, Robles ha mantenido una videoconferencia con el contingente español que lidera el Corps Formand Element, desplegado en Kuchina (Eslovaquia), y ha valorado que el trabajo que desarrolla es "fundamental para el mantenimiento de la paz" en un contexto "muy complicado y difícil". La titular de Defensa ha destacado "la moral tan alta que tienen" los integrantes de este contingente y que todos ellos son "perfectamente conscientes" del trabajo de los militares españoles "para la disuasión en el flanco este" de la guerra en Ucrania.

