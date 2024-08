Ibon Navarro: "La idea es mantener el funcionamiento del año pasado"

Málaga, 16 ago (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, ha asegurado este viernes, ante una posible sanción al ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski por una situación extradeportiva, que "la idea es mantener el funcionamiento del año pasado" con una plantilla de trece jugadores "si se resuelve el tema de Killian Tillie".

"Si Dylan no puede jugar o si Dylan juega, incluso aunque pueda jugar, si no está bien, intentaremos elegir los jugadores que mejor nos puedan venir para ciertos partidos y también teniendo en cuenta su estado físico", dijo el entrenador vitoriano, quien señaló que "puede ser descarte él o Killian o cualquier otro".

El entrenador cajista no sabe si la plantilla está cerrada con el posible fichaje del ala-pívot francés Killian Tillie, que ha pasado un exhaustivo reconocimiento médico por sus problemas de espalda: "ésa es una pregunta para el presidente. Hay que estar siempre preparado por cualquier contingencia", dijo.

"No se trata de acumular talento y acumular jugadores, sino de que encajen, de que rimen. No es sumar, es rimar y ahora mismo tenemos que ver en qué punto estamos, de ver si, en un momento, nos pudiera faltar algo, yo creo que no", afirmó.

Ibon Navarro tiene mucha confianza en la plantilla y dijo "que el mejor fichaje del verano es mantener prácticamente diez jugadores, que hubieran sido once si Will Thomas no hubiera decidido retirarse y, aunque parezca mentira, uno de los mayores retos es mantenerse y mejorar cosas".

"El reto es mantenerlo todo sin cruzar la línea, pero está claro que por eso decía que hay que hacer algunas cosas nuevas, porque ya no solamente los jugadores, también nosotros nos podemos llegar a aburrir", subrayó.

El técnico del conjunto malagueño sabe que la temporada va a ser muy difícil.

"Si hacemos lo mismo, te puedo asegurar que el resultado va a ser distinto, va a ser peor. Ya no por nosotros, sino por los rivales. Al final, igual que nos vamos conociendo pues también los rivales nos conocen más, somos menos imprevisibles", indicó.

Sobre el fichaje de Killian Tillie, indicó que "ha hecho un par de pruebas y se volvió porque tiene compromisos personales y vuelve la semana que viene para seguir haciendo pruebas", pero "a nivel personal es un tío magnífico, con un trato exquisito: si todo sale bien vamos a estar muy a gusto con él en el equipo y en el club", apuntó. EFE

