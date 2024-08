Memoria- Gobierno avisa a Almeida que deberá reubicar un cantón de limpieza si aparecen restos de brigadistas en la zona

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha advertido este miércoles al Ayuntamiento de Madrid de que si finalmente se haya una fosa de brigadistas internacionales en la parcela del barrio de Montecarlo, al norte de la capital, donde quiere instalar un cantón de limpieza tendrá que buscar una nueva ubicación para esa instalación. Martínez ha lanzado esta advertencia tras visitar la zona en la que este martes empezaron los sondeos arqueológicos para la localización de los restos, unos trabajos encargados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En concreto, la sociedad Arqueoantro se ocupa de estas catas que han comenzado en las zonas donde la prospección geofísica ha localizado sendas anomalías en el terreno que podrían corresponderse con fosas. Los trabajos se están realizando de forma mecánica y manual, puesto que se trata de los lugares donde, según la prospección geofísica llevada a cabo, resulta más probable que se localicen los restos de los brigadistas internacionales. BUSCARÁN EN OTRAS ZONAS SI ES NECESARIO Este martes la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, insistía en que en la zona delimitada para el futuro cantón "no se ha observado ningún signo compatible con la existencia de una fosa", y recordaba que el consistorio ya realizó "tres estudios diferentes" para comprobar la posible existencia de restos humanos. El secretario de Estado de Memoria Democrática ha aprovechado su visita para denunciar que la búsqueda de restos no sólo de brigadistas sino también de republicanos españoles ha empezado con "varios meses de retraso". Así, ha remarcado que lo lógico" hubiera sido que los sondeos hubieran podido empezar hace seis meses, pero que la autorización municipal se ha "retrasado". El ayuntamiento ha dado de plazo un mes para estos trabajos. "Nosotros queremos hacerlo de buena voluntad con el Ayuntamiento de Madrid", ha dicho, dejando claro, eso sí, que si no se localizan restos en la zona en la que se ha empezado a trabajar, pedirán poder intervenir en otras zonas. ENTERRADOS EN LA GUERRA Y PROFANADOS EN LA POSGUERRA En este sentido, ha señalado que el ministerio completará la búsqueda de los restos de los brigadistas "porque su memoria es un ejemplo del altruismo y la generosidad de miles de jóvenes de todo el mundo que vinieron a España durante la Guerra, entre 1936 y 1939, a luchar por la libertad y contra el fascismo, poniendo en riesgo sus propias vidas". "Estamos realizando estos sondeos con esperanza de que podamos encontrar la fosa de 341 brigadistas y republicanos que murieron en esta batalla", ha remarcado para confirmar que en cualquier caso seguirán "buscando la localización de la fosa de los brigadistas". De su lado, el miembro de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales Andrés Chamorro ha explicado que estos restos habrían estado enterrados en el Cementerio de Fuencarral entre los años 36 y 37, pero que "en el año 41 fue profanado y fueron arrojados" en algún lugar la parcela de nueve hectáreas en la que ha ahora se busca. PROTESTAS VECINALES También ha participado en la visita la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien ha insistido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para que se cambie de ubicación el cantón de limpieza y "se respete la memoria". "Se encuentren o no, se seguirá buscando. Es un tema de memoria democrática, pero sobre todo es un tema de dignidad", ha reivindicado Maroto, quien ha recordado que además de por la proximidad al Cementerio de Fuencarral, el vecindario también ha protestado por la ubicación del cantón, pues se quiere instalar en una zona de tránsito de personas.

