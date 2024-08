El PP afirma que en Euskadi se está dando una "amnistía administrativa" por "blanqueamiento" de los presos de ETA

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, cree que en Euskadi se produce "una amnistía administrativa, no judicial ni legislativa", de los presos de ETA en forma de "blanqueamiento" porque "se van a casa tras mandar una carta ambigua y se entiende que, por los años transcurridos, ya no van a causar daño", algo que es de una "enorme gravedad". El líder de los populares vascos ha hecho estas consideraciones en una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que esa "amnistía administraiva" se está produciendo a través de la gestión de la administración penitenciaria, transferida al Gobierno Vasco. Según Javier de Andrés, el Gobierno Vasco parece ver "buenísimas intenciones" en los presos de ETA, aunque "no haya declaraciones, que serían muy buenas y muy importantes, en contra de lo que estos presos han hecho a lo largo del tiempo, y que sería lo deseable para su reinserción y para que la sociedad vasca fuera consciente de la gravedad del asunto de lo ocurrido". A su juicio, de esta manera, se procede a "un blanqueamiento", por el cual, "se van a casa, sencillamente, porque se entiende que, por los años transcurridos, ya no van a causar daño". Para ello, ha proseguido, "han mandado una carta ambigua, en la cual no se desmienten a sí mismos por sus acciones". "Es esto lo que yo llamo una amnistía administrativa, que me parece que tiene una enorme gravedad", ha enfatizado. CARTELES DE PRESOS Por otro lado, el presidente del PP vasco se ha referido también a las alusiones y carteles en favor de los presos de ETA durante las fiestas de varios municipios vascos. Tras asegurar que su origen es "esta legislatura en la que el PNV y el PSOE con Sánchez han normalizado las relaciones con EH Bildu", Javier de Andrés ha afirmado que luego se ha permitido que "la especie más radical sea la que esté liderando desde los encuentros festivos hasta la programación de fiestas, con la presencia de fotografías de presos de ETA". De Andrés ha precisado que eso "se está haciéndose en municipios que son gobernados por EH Bildu pero también en municipios que son del PNV o del Partido Socialista, y se hace con normalidad". Desde su punto de vista, "para el País Vasco, por razones generales de respeto a lo ocurrido en este país, pero también para el futuro, sería muy importante que esto no se consienta con esta normalidad que desde el PNV y el PSOE le quieren dar". Ello, según ha precisado, todo esto tiene consecuencias políticas y en los resultados electorales. En este sentido, ha lamentado que sea en ese momento cuando "aparecen el PNV y el PSOE quejándose, justo cuando toca votar, de que estos señores no cumplen los mínimos éticos que son exigibles, cuando eso hay que exigirlo hoy, mañana y ayer". Mientras, según ha remarcado, "no se cumple con la limpieza de los espacios públicos que siguen estando con fotografías de miembros de ETA que están encarcelados".

