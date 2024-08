La ministra Elma Saiz resta importancia a la fuga de Puigdemont aunque señala la responsabilidad de los Mossos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha restado importancia al regreso y posterior fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont, asegurando que "lo importante" es que el nuevo presidente de la Generalitat es Salvador Illa, aunque ha insistido en la responsabilidad de los Mossos d'Esquadra en el operativo encargado de los acontecimientos con el líder de Junts. En declaraciones a los periodistas, Elma Saiz se ha pronunciado sobre los hechos del pasado jueves durante la investidura de Salvador Illa, remitiéndose a las explicaciones que han dado los Mossos d'Esquadra sobre la fuga de Carles Puigdemont. "Lo importante es la nueva etapa que se abre con Salvador Illa al frente del Gobierno catalán, con una declaración de intenciones que es absolutamente coherente con esa oposición que ha hecho el propio Illa", ha proclamado Elma Saiz, que ha puesto en valor "la nueva etapa que se abre en Cataluña y que es buena para el conjunto de España y que es buena para el conjunto de la ciudadanía". Al ser repreguntada por la fuga de Puigdemont, Elma Saiz ha vuelto a destacar la responsabilidad de los Mossos en este operativo, aunque ha insistido en "destacar lo importante", que, a su juicio, es lo que pasó dentro del Parlament con la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. "Se habló de lo que verdaderamente importa a Cataluña, que es abrir una nueva etapa donde se priorice la convivencia, donde el presidente Illa ha verbalizado que va a gobernar para todos y para todas la convivencia, la pluralidad y una nueva etapa de esperanza en Cataluña", ha sostenido. CONTRA EL PP La ministra también se ha pronunciado sobre el anuncio que ha realizado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de convocar a los presidentes autonómicos para hablar sobre el 'cupo catalán', acusando a los 'populares' de "no aceptar" que los socialistas estén al frente de los gobiernos. "El señor Feijóo lo que no soporta es que seamos los socialistas quienes demos respuesta desde los derechos, desde la convivencia, desde la pluralidad, gobernando para todos y para todas los diferentes territorios", ha dicho Elma Saiz. La ministra ha continuado denunciando que "la reacción" del PP es "la desinformación, los aspavientos y una oposición que no está a la altura de lo que necesita el país y, desde luego, ninguno de los territorios del conjunto del país". EL CUPO CATALÁN Sobre el 'cupo catalán' negociado entre PSC y ERC, Elma Saiz ha defendido que la "singularidad en la financiación, no solamente en los territorios históricos de Euskadi y Navarra, está perfectamente recogida en la Constitución, pero también en los diferentes Estatutos de Autonomía". Por ello, ha defendido que el Gobierno va a abordar la financiación singular "desde el diálogo y desde la búsqueda de consensos" y ha dicho que el Ejecutivo defiende "la vertebración territorial y a través de los parámetros constitucionales". "Quiero recordar que en todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica nunca ha habido tantos fondos en manos de las comunidades autónomas para dar respuesta a las necesidades de cada uno de los ciudadanos de cada uno de los territorios", ha sentenciado.

