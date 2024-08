El PSPV pide a la CE que presente ya la estrategia hídrica ante la "grave" sequía en la Comunidad Valenciana

El secretario de Agenda 2030 del PSPV y eurodiputado en la legislatura 2019-2024, Domènec Ruiz Devesa, se ha dirigido por carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea a cargo del Medio Ambiente, Maros Sefcovic, para trasladarle la "grave" y "urgente" situación que padece la Comunidad Valenciana por la sequía y pedirle que tome medidas al respecto, como la presentación ya de la estrategia hídrica. En la misiva, el dirigente del PSPV señala que "transcurridas dos terceras partes del año hidrológico 2023-2024 es el inicio más seco desde 1950 en la Comunitat Valenciana". "Según la Agencia Estatal de Meteorología no hay precedentes de un comienzo de período (octubre-mayo) tan poco húmedo", señala, por lo que reclama que la Comisión Europea presente "rápidamente" la Estrategia de Resiliencia Hídrica, que anunció la presidenta Von der Leyen en septiembre de 2023. "Es incomprensible que con la situación de grave sequía que vivimos en muchos Estados miembros, y sobre todo en la Comunitat Valenciana, no se haya presentado aún esta Estrategia, anunciada hace casi un año", ha señalado el exeurodiputado valenciano. En esta línea, ha asegurado en un comunicado que la carta que le remitió el último comisario competente, el pasado 26 de junio, "sigue sin precisar nada al respecto del lanzamiento del plan hídrico europeo". "La sequía es un problema transnacional y europeo, al igual que el cambio climático, y que afecta a varios Estados miembros", ha asegurado Ruiz Devesa, que sostiene que la CE "no puede seguir de brazos cruzados mientras en nuestra tierra hay escasez de agua potable y se pierden cultivos". El secretario de Agenda 2030 del PSPV-PSOE subraya en la carta que el Gobierno de España "no ceja en sus esfuerzos de aportar agua a la Comunitat Valenciana, pero Europa debe hacer su parte, ofreciendo nuevos instrumentos, como el aprovechamiento de aguas torrenciales, además de inversiones y financiación para la mejor captación y gestión de este recurso tan importante". Asimismo, ha reprochado que "no se conoce ninguna iniciativa de la Generalitat Valenciana para reclamar el apoyo europeo en la cuestión hídrica".

