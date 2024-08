Alejandro Blanco: "Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacer unos JJOO"

Madrid, 12 ago (EFE).- Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), afirmó que Madrid es la "ciudad más preparada del mundo" para albergar unos Juegos Olímpicos y aseguró que eso es algo con lo que "tendremos que luchar todos".

"Ya están dados los de 2028 (Los Ángeles, EEUU) y 2032 (Brisbane, Australia). Ahora habrá un cambio de presidente en el Comité Olímpico Internacional (COI) y veremos la política que sigue. Yo lo que digo es que Madrid es la ciudad mas preparada del mundo para hacer unos Juegos y con eso tendremos que luchar todos, empezando por los medios de comunicación", dijo el presidente del COE, este lunes, en la llegada del grueso de la delegación olímpica española al Aeropuerto de Madid-Barajas.

Sobre los resultados de los deportistas españoles en París 2024, con 18 medallas repartidas en cinco oros, cuatro platas y nueve bronces, Blanco le dio gran importancia por superar las 17 medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque reconoció que las expectativas eran "más altas".

"Hemos superado los resultados anteriores, entonces no hagamos una reflexión negativa. Es verdad que han habido unas expectativas más altas que los resultados obtenidos, pero al final es lo que es y hemos mejorado los juegos anteriores a si que paso a paso", remarcó.

"Claro que hay decepciones, pero nunca la decepción puede anular una trayectoria maravillosa de un ciclo olímpico que ha sido el mejor de la historia, seamos positivos", añadió.

Blanco, que ensalzó la figura de la familia real española por su "grandísimo apoyo al deporte", declaró que el deporte español "va bien", pero hay que hacer "un planteamiento a 30 años" para ver donde queremos llegar.

"El deporte español va bien, pero hay que hacer un planteamiento a 30 años y lo llevo diciendo durante mucho tiempo y ver a donde queremos llegar y la importancia que tiene el deporte en españa", expresó.

Al ser preguntado por la comparación con otros países europeos como Francia o Italia, el presidente del Comité Olímpico Español indicó que no solo hay que tener en cuenta los resultados sino que también "la inversión"

"Cuando hacemos un estudio comparativo con otros países hay que hablar de todo y no solo de resultados sin hablar de inversión, pero también he dicho que el gobierno español ha apostado en el último ciclo dando una cantidad importante de dinero y no es una critica sino una reflexión", matizó. EFE

