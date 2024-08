Sarabia: “El equipo va a competir”

Elche (Alicante), 11 ago (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, se mostró convencido de que su equipo va a “competir” la próxima temporada, a pesar de los discretos resultados de la pretemporada y de la ausencia, de momento, de fichajes en su equipo, más allá de dos refuerzos.

“Entiendo que haya preocupación, porque no hemos hecho goles y faltan cosas, pero el equipo va a ser atrevido, va a generar ocasiones y va a ser atrevido con y sin balón”, comentó tras el último amistoso el preparador vasco, cuyo equipo ha perdido tres de los últimos cuatro partidos de preparación disputados.

“Estamos en el proceso de entender ciertas cosas que para mí son importantes”, reiteró Sarabia, que reconoció que no es fácil fichar en Segunda un delantero que garantice una gran cantidad de goles.

“Para mí lo más importante es que generemos las ocasiones y que entendamos qué es lo que tenemos que hacer”, explicó el bilbaíno, quien recordó que el objetivo del Elche es “ganar la primera jornada e ir creciendo para ser cada vez mejor”.

El entrenador aseguró que las derrotas de los últimos partidos “duelen”, pero incidió en que el grupo debe utilizarlas para “crecer y exigirnos”.

“Mejor que hayan sido durante la pretemporada todas estas dificultades y que las utilicemos para mejorar”, comentó el técnico, quien garantizó que a partir del lunes el Elche preparará su debut en la Liga “como tigres”.

El técnico se puso una nota de un “6” durante la pretemporada, ya que indicó que hay matices y cuestiones tácticas que todavía no ha logrado inculcar al grupo, a pesar de destacar su actitud y predisposición.

“Ya sabía que no íbamos a ser un equipo redondo en la jornada uno, porque eso no es normal”, dijo Sarabia, que no ocultó que al Elche le ha faltado ser “más vertical, contundente y un poco de agresividad”.

En cuanto a las protestas de los aficionados a la gestión del propietario del club, el argentino Christian Bragarnik, el entrenador explicó que la entidad está “trabajando bien” y buscando “jugadores buenos" que "van a subir el nivel", que es lo que necesitan.

El técnico confió en que alguno de los refuerzos prometidos por el club estén a su disposición antes del debut en la Liga, si bien precisó que todos los jugadores necesitan un periodo de adaptación. EFE

1004341

pvb sm/og