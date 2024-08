Yago Rojo:"He hecho una carrera perfecta, incluso he adelantado a Kipchoge"

París, 10 ago (EFE).- El español Yago Rojo, clasificado en el puesto 41 en el maratón olímpico con una marca de 2.12.43, tercer registro español en unos Juegos, hizo realidad un sueño haciendo "una carrera perfecta", en la que tuvo la experiencia de adelantar a leyendas como el keniano Eliud Kipchoge, a quien animó en el momento de adelantarle.

"He hecho una preparación de 9,5 y la carrera ha sido de 9. La idea era ir con el grupo principal en el km 15, luego a partir del 30 tomármelo un poco más tranquilo y del 30 a meta hacer como una contrarreloj e ir recogiendo cadáveres. Así ha sido realmente la carrera. Del km 30 al 35 habré adelantado a 15 ó 20 atletas", comentó en la meta de Los Inválidos.

Rojo, de 29 años, debutó en unos Juegos Olímpicos con buenas sensaciones y el convencimiento de haber hecho la carrera que tenía planificada.

"He pasado a mucha gente con mejor marca que yo, y todo eso solo me ha servido para ser el 41 en meta. El nivel que tiene el atletismo es una auténtica locura. Creo que no me puedo reprochar nada, y aunque suene utópico, he convertido un sueño en realidad. Me habría gustado estar más adelante, pero es que considero que he hecho una carrera perfecta y que no había más donde rascar", aclaró.

Sobre el recorrido parisino y la subida del km 28, el atleta madrileño admitió que fue un punto de sufrimiento para muchos atletas.

"He entrenado en perfiles muy duros, en la Casa de Campo con el Garabitas, pero cuando entré en la subida del km 28 me quedé alucinado porque yo iba parado y adelantaba a gente. No me quiero imaginar lo que ha sufrido la mayoría de atletas. Ha sido un punto interesante para nosotros y espectacular para el espectador. Es como cuando en el ciclismo se sube el Tourmalet o el Galibier", explicó.

Rojo tuvo la inolvidable experiencia de adelantar a ilustres maratonistas como el keniano Eliud Kipchoge, a quien incluso dedicó palabras de ánimos cuando le superó.

"Encontrarme a Kipchoge en el kilómetro 17 ha sido un poco extraño para mí. Lo único que me ha salido es decirle "Vamos, leyenda". Es un hombre que, como Rafa Nadal, ha dado muchísimo al deporte, que lo único que podemos es agradecerles el espectáculo que nos han brindado. Tenemos que estar agradecidos por el espectáculo que nos han dado todos estos años", comentó.

Rojo valoró el hecho de que la leyenda keniana, dos veces campeón olímpico de maratón, tomara la salida a pesar de no encontrarse en su mejor momento. Kipchoge corrió con molestias de estómago.

"Ha tenido un día malo, pero eso no quita para admirar el legado que ha dejado atrás. Lo fácil hubiese sido quedarse en casa. Pero bueno, él ha querido despedirse así y me parece bien. A mí también me gustaría despedirme en una carrera así".

También destacó el madrileño la marca del ganador, el etíope Tola, con 2.06.26, nuevo récord olímpico.

"Es una locura. Me preguntaron por la marca con la que se iba a ganar en París marca quería que se iba a ganar y dije que sobre 2h.12. Apretó mucho la humedad, condiciones que nosotros hemos tenido en Valencia, donde nosotros corremos en 2.07. Ha sido una carrera de locura", concluyó. EFE

