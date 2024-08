Blanca Paloma: "Están saliendo canciones muy interesantes. 'Jaleo' es algo muy personal"

Aitor Álvarez de Eulate

Pamplona, 10 ago (EFE).- Blanca Paloma, cantante y escenógrafa que representó a España en Eurovisión 2023, un año después de su participación prepara su primer disco de estudio, 'Jaleo', del que señala que se encuentra 'en barbecho', y que será un álbum muy personal.

En entrevista con EFE con motivo de una actuación en Pamplona, la artista ilicitana explica que realiza un estilo musical muy característico, el flamenco fusión.

Recuerda que en su día recibió "una llamada del flamenco. Tengo abuelos andaluces y, cuando faltaron, ese vacío que dejaron con su cante, de alguna manera me incitó a aprenderlo, estudiarlo y cantarlo a mi manera. En mi recorrido, ese flamenco se ha ido enriqueciendo con los sonidos, y a día de hoy se ha transformado en algo muy propio".

"La canción que me llevó a participar en el Benidorm Fest 2022, fue la primera que edité en un estudio. Era la historia de una mujer que había fallecido en un caso de violencia de género, y a mí me pareció importante poner mi granito de arena para que llegara más allá", explica sobre su primera competición buscando representar a España en Eurovisión.

Respecto a 2023, año en el que ganó y se clasificó para la competición europea, señala que "esa canción tenía los ingredientes que en ese momento el público necesitaba para sentirse representado en Eurovisión. Era una canción que para mí representaba mucho la tradición y a mí me conectaba mucho con mi abuela, que era la que me había transmitido ese legado flamenco. Era una manera de conectar con ella, con mis raíces y con toda esa gente".

Destaca de Eurovisión especialmente la convivencia con los demás artistas, de forma que "el contacto con todos los compañeros fue muy positivo, porque había un 'feeling' muy real. La competición se siente desde fuera, desde dentro yo sentí mucho compañerismo", plantea.

"Son contactos que me han marcado, y no puramente profesionalmente, también en lo personal, esa cercanía entre países diferentes, que no hablábamos el idioma, pero hacíamos por entendernos. Y eso es lo bonito, que unan a la gente, que la música sea un canal para conectar", añade.

Paloma recibió 90 puntos del jurado, pero solo 5 del televoto, lo que atribuye a que "la población europea quizás no estaba preparada. Tanto yo como los artistas que exportan el flamenco o la música de raíz española, que es muy rica, sabemos que es una apuesta arriesgada, porque es una música que no se conoce tanto fuera. Es un trabajo que se tiene que ir haciendo, y yo me siento muy orgullosa de haber aportado mi semilla para dejar ahí esa huella en la historia de Eurovisión".

Tras aquella experiencia, la cantante ilicitana presentó el año pasado la primera piedra de su primer disco, 'Jaleo', sobre el que explica que "han pasado muchas cosas. En mi proceso creativo me he permitido ahondar en mis emociones, están saliendo canciones nuevas muy interesantes que están transformando el proyecto en algo muy personal y que quiero que la gente conozca de mí, porque es algo que a lo mejor todavía no han descubierto".

"Prefiero mantener todo en secreto, porque no hay fechas muy claras, y además creo que todo este tiempo ha sido clave para mí, un pequeño barbecho en el que no he parado de cultivarme y de componer, para dejar reposar, que se nutra, y salga con más fuerza, con más sabor", añade Paloma.

La artista actuó el pasado jueves por primera vez en Pamplona, acompañada por Pablo Polo y DJ Set, con "muchísimas ganas de conectar" con el público navarro. "Conocer los lugares viniendo a cantar, me parece de las mejores maneras, porque es una forma de conectar con el público. Yo con ellos y ellos conmigo, se retroalimenta, y a mí me enriquece muchísimo", reconoce.

