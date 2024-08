David Guerra: La plantilla tendrá menos efectivos que temporadas anteriores

Gijón, 8 ago (EFE).- El presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, reconoció hoy que "la plantilla tendrá menos efectivos" que las anteriores temporadas dejando entrever que el club prefiere emplear el dinero en menos refuerzos pero que sean de una mayor calidad.

Guerra realizó este anuncio en la presentación de los delanteros Jordy Caicedo y Jonathan Dubasin que tuvo lugar tras el entrenamiento matinal y con ambos jugadores agradeciendo la confianza del Sporting y prometiendo trabajo para ayudar al club a cumplir sus objetivos.

El presidente aprovechó el acto para agradecer el respaldo mostrado por la afición e indicó que, "en estos momentos, ya hay más de 20.400 abonados", por lo que el Sporting comenzará la liga con un mayor número de socios que con los que finalizó la pasada temporada.

Guerra también hizo auto-crítica en cuanto a la gestión del traspaso de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos, que acaba de descender por deudas dejando libre al jugador sin que el club francés hubiera abonado todo el traspaso, y agravado por la denuncia del Espanyol, respaldada por las autoridades deportivas que obliga al conjunto gijonés a abonar al barcelonés 2 millones de euros.

El Sporting fue condenado a abonar esta cantidad al no avisar al Espanyol de la oferta del Girondins, ya que el club catalán tenía una opción preferente para hacerse con el centrocampista que los gijoneses no respetaron al ignorar esta opción preferente que fue firmada por los anteriores propietarios cuando incorporaron al delantero Víctor Campuzano.

"Está claro que fue una mala gestión y la operación no salió como esperábamos, hay que evitar no caer otra vez en estos errores", señaló Guerra, quien reconoció "conversaciones fluidas con el jugador, pero no es el momento de que volviera".

El presidente quiere "poner en valor" a los jugadores que ya están aquí y reiteró que "el club tiene claro las posiciones que hay que reforzar, pero quedan varias semanas de mercado y no hay que ponerse nervioso porque la liga empiece la próxima semana".

Por su parte, Jordy Caicedo, que se ha lesionado y se perderá el inicio de la competición, se mostró tranquilo y sin darse plazos para su vuelta y se definió como un "delantero fuerte, potente y luchador" que quiere estar "en crecimiento continuo".

El internacional ecuatoriano no se marca un número de goles para la temporada y aseguró que "es más importante ayudar al equipo que el número de goles".

Dubasin, que la pasada temporada jugó cedido en el Real Oviedo, afirmó que "no le ha influido para nada esta circunstancia" a la hora de tomar la decisión de venir al Sporting, pero sí lo ha hecho la presencia de Rubén Albés en el banquillo con el que coincidió en el Albacete.

"Albés fue quien me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional", recordó Dubasin, "pero también influyó que el Sporting es un club histórico". EFE

