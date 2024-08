PP-A insta a Montero a "salir del escondite" ante la "traición" a Andalucía por financiación "privilegiada" a Cataluña

La portavoz del PP de Andalucía, Maribel Torregrosa, ha exigido a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que salga de una vez de su escondite, que dé la cara y nos explique a todos por qué ha elegido traicionar a los andaluces para privilegiar a los independentistas". Para la portavoz del Partido Popular andaluz resulta "absolutamente vergonzoso e injustificable que sea una ministra andaluza que además fue consejera de Hacienda quien ejecute la independencia fiscal de Cataluña, con todo lo que conlleva". Torregrosa ha recordado que "ella misma ha reconocido muchas veces que la más mínima cesión fiscal a otra comunidad perjudicaría gravemente a los intereses de los andaluces", según una nota de este partido. "María Jesús Montero sabe mejor que nadie que Andalucía está infrafinanciada", una conclusión que siguen corroborando diferentes informes sobre la financiación autonómica, entre ellos, los que elabora la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los últimos datos publicados por esta entidad ponen de manifiesto que Andalucía es la comunidad con mayor déficit de financiación en términos absolutos tras haber recibido 1.522,74 millones de euros menos de lo que recibieron de media las comunidades autónomas en la liquidación del año 2022. Esa brecha financiera se va incrementando anualmente porque en 2022 Andalucía dejó de recibir 114 millones de euros más que en 2021. En ese sentido la portavoz de los populares andaluces ha señalado que la infrafinanciación acumulada es de 15.000 millones de euros desde 2009, circunstancia que determina que "es urgente que la ministra Montero active el Fondo Transitorio de Nivelación que ella misma reclamaba cuando era consejera". Torregrosa ha explicado que "los andaluces disponen de menos recursos para sus servicios públicos y para políticas tan necesarias como las relacionadas con la creación de empleo". La portavoz del PP de Andalucía se ha preguntado "¿por qué mi hijo de 14 años tiene que tener menos opciones de futuro en su tierra que otro que viva en Cataluña?" ¿Porque vive en una comunidad que no vota al PSOE?", ha seguido planteándose para hacer hincapié en que "no tiene nada de progresista romper la igualdad entre los españoles a cambio de una silla". "Permanecer un rato más en el sillón no puede ser el fin por el que se justifique esta ruptura definitiva de la igualdad de todos los españoles", ha subrayado, mientras ha enfatizado "qué clase de gobierno permite que menos de un 1% de la población decida el bienestar de más de 48 millones de ciudadanos". PSOE-A: SILENCIO ATRONADOR DE ESPADAS, SUCURSAL DEL SANCHISMO En su opinión, "nadie jamás había maltratado tanto a los andaluces quitándole recursos básicos para tener unos servicios públicos de sanidad, educación y políticas sociales de calidad, para regalárselo a otros territorios a cambio de una silla". "Es inaceptable", ha destacado para advertir sobre "el silencio atronador de Espadas y del PSOE-A, que ha dejado de ser andaluz y ha quedado reducido a una mera sucursal del sanchismo al servicio del interés personal de su jefe". "¿Es que no queda ningún socialista de verdad en Andalucía capaz de defender los intereses de los andaluces?", ha continuado preguntándose en voz alta la portavoz de los populares andaluces. La también diputada nacional del PP en el Congreso sospecha que las críticas de algunos barones socialistas sea un "paripé" y reconoce que "resulta muy desalentador comprobar cómo los diputados socialistas han tenido que tragar saliva y traicionar su compromiso con los ciudadanos una y otra vez en el Congreso sólo para salvar a Sánchez". Ha alertado de que "mucho nos tememos que volverán a hacerlo y cuando tengan que elegir entre defender los intereses de los andaluces o regalar la independencia fiscal a los independentistas, elegirán a Sánchez y al independentismo". "Volverán a hacerlo", ha concluido para terminar manifestando que "afortunadamente los andaluces tienen ya muy calado al PSOE-A" porque ha planteado que "los andaluces ni olvidan lo que hicieron con los ERE ni olvidarán llegado el momento la traición que Montero, Espadas y Sánchez quieren ejecutar contra Andalucía". Torregrosa ha concluido garantizando que "el PP de Andalucía no permitirá que nuestra tierra pague las facturas de un acuerdo antidemocrático e indecoroso", de manera que "mientras el PSOE-A juega con el futuro de los andaluces", ha asegurado que en el caso del Partido Popular de Andalucía "seguiremos cumpliendo con nuestra palabra, devolviéndole la confianza a los andaluces con trabajo, esfuerzo y con respeto y trabajando para conseguir una financiación justa que nos permita seguir avanzando".

