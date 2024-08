Mazón espera que este jueves "se cierre el telón de la farsa y del teatrillo de Puigdemont"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, del PP, ha afirmado que espera que este jueves "se cierre el telón de la farsa y del teatrillo" del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien ha confirmado que asistirá al debate de investidura. Así se ha expresado este miércoles Mazón en declaraciones a los medios de comunicación en Teulada-Moraira (Alicante), al ser preguntado por los periodistas por el regreso de Puigdemont, quien ha confirmado que se encuentra de camino a Barcelona desde Waterloo para asistir al debate de investidura. En este sentido, ha recalcado que espera "que el teatro de Puigdemont finalmente acabe". "Espero que mañana se cierre el telón de la farsa y del teatrillo de Puigdemont", ha sostenido Mazón. "Estamos hablando de un señor que ha sido condenado por llevarse el dinero de todos nosotros y que Pedro Sánchez le quiere perdonar. No estamos hablando de un romántico por la libertad de los pueblos; estamos hablando de un señor que se lleva el dinero de todos", ha censurado. Al respecto, ha señalado que "su primera escena del teatro" fue el anuncio de "una independencia que duró once segundos". "En la segunda escena se fue corriendo, quizá por cobardía o por miedo, mientras otros compañeros sí que entraban en la cárcel, a darse la buena vida en Waterloo. Ahora ha decidido que quiere volver como Tarradellas y que Sánchez le perdona todos los delitos", ha denunciado Mazón. Cuestionado por un "recibimiento institucional" a Puigdemont convocado por Junts, el Consell de la República, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, CDR y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Mazón ha sostenido que "tendrá que asumir su responsabilidad quien hace recepciones a quien se ha llevado el dinero de todos". "Ha sido condenado por llevarse el dinero de todos, se ha dado la buena vida en Waterloo, engañó al pueblo catalán con una independencia que duró once segundos y ahora está perpetrando ese golpe de estado fiscal y ese concierto y esa financiación a la carta, cuando ya nos ha demostrado lo que hace con el dinero público el señor Puigdemont, que es engañarnos a todos y malversar", ha zanjado el jefe del Consell.

