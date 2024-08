Marta Pérez: "Ahora a correr la semi como una final"

París, 6 ago (EFE).- La soriana Marta Pérez, clasificada para la semifinal de los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de París en la sesión matutina, salvó una prueba "complicada e incómoda" para afrontar el jueves "como si fuera una final", la ronda definitiva para estar entre las grandes del mediofondo mundial.

"Ha sido una carrera complicada, un poco incómoda desde dentro, de estas típicas de rondas de clasificación. Al final tampoco íbamos muy rápido, no íbamos estiradas, por lo que tienes que ir súper atenta de cada toque, de cada movimiento, tú quieres ir por dentro, pero la de al lado también. He intentado meterme en las menos guerras posibles, sin golpes", comentó.

El hecho de haber competido a primeras horas de la mañana no fue un obstáculo para la atleta española, quien mostró actitud para disfrutar de la carrera en un estadio con las gradas llenas.

"Yo es que me lo paso fenomenal, la verdad, a mí me gusta mucho. Es verdad que yo cuando me preguntaban respecto a los últimos Juegos, digo que fue impresionante a nivel deportivo, fue mi explosión, lo disfruté muchísimo. Ahora que llevo 3 días aquí me he dado cuenta de que todo el mundo a mi alrededor lo está pudiendo disfrutar conmigo. Hoy no he conseguido ver a nadie, normalmente veo a mis padres, pero he empezado a mirar y no he visto a nadie".

Un ambiente en el Estadio de Saint Denis, con más de 80.000 espectadores, que no amedrentó precisamente a la soriana, quien se crece en ambientes de alto voltaje.

"Yo salgo al estadio y a mí no se me cae encima, yo lo disfruto un montón. A mí me encanta competir en los estadios grandes", dijo.

Marta Pérez llevaba varias semanas sin competir por una lesión, pero se recuperó a tiempo para llegar en forma a la cita olímpica.

"Me dio mucha pena no estar en el campeonato España y luego tuve la típica situación de dudas por lo que hubiera podido perder de forma. Los de mi alrededor me tuvieron que aguantar un poquito insoportable, pero luego es verdad que desde el principio vi que no había perdido tanto, y me vino muy bien la concentración que hicimos en Soria", explicó.

Ante la semifinal de 1.500 del próximo jueves, Marta Pérez considera que "habrá que correr más".

"Va a ser una carrera más rápida, pero a mí no me importa, creo que estoy para correr más y si es más estirada. Ya se ve que hay gente que es muy superior, pero en estas rondas depende un poco de cosas muy mínimas. Afrontaré la semifinal como si fuera una final".

"Se me han hinchado las piernas a falta de 400 metros, he ido detrás y me he acelerado, luego me he frenado, se me han cruzado 30.000 veces. Mi planteamiento era ir detrás y esperar al final, y no me ha salido bien", señaló la atleta catalana, clasificada décima, por lo que tendrá que ir a la repesca.

Ante la próxima oportunidad, Guerrero tratará de correr "más concentrada y tener un objetivo claro, sin errores".

La segoviana Águeda Marqués tampoco se pudo clasificar por puestos para la semifinal, pero al menos marcó un tiempo de 4.01.60 que mejora su marca personal anterior.

"Era una carrera muy difícil, había que correr en 4 minutos y yo he acabado en poco más. Se trata de una carrera de nivel mundial. Ahora a seguir entrenando y trabajando y así saldrán las cosas", concluyó. EFE

