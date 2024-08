ERC apuesta por aplazar la investidura de Illa si Puigdemont es detenido, pero avisa de que no cambiara su voto

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avanzado que "seguramente será necesario" suspender temporalmente el pleno de investidura del socialista Salvador Illa si se produce una detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien ha reiterado en los últimos días su intención de volver a Cataluña para ese pleno, pero en todo caso ha recalcado que los republicanos no variaran su voto. Así se ha expresado Vilalta en una entrevista este martes a TV3, recogida por Europa Press, después de la reunión mantenida con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de la ronda de consultas previa a la investidura del candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa. Vilalta ha matizado que una eventual detención de Puigdemont no cambiará el apoyo de ERC en la investidura de Illa, y que en el caso de que se produzca el arresto "una opción que coge mucho peso es suspender o aplazar el pleno". Ha insistido en que las instituciones catalanas no pueden estar "sujetas" a los tiempos del Tribunal Supremo, por lo que ante una posible detención de Puigdemont, que ha calificado de hecho grave, y una suspensión provisional, se debería reemprender la investidura lo antes posible. Sobre la reunión que ha tenido con Rull, ha explicado que ERC ha trasladado el resultado de la consulta interna a la militancia sobre el pacto con los socialistas, y ha dicho que, más allá del ajustado 'sí' a Illa por parte de la militancia republicana, en el partido existe el consenso en valorar lo pactado como un "buen acuerdo". OPOSICIÓN "CRÍTICA Y EXIGENTE" Para después de la investidura, Vilalta ha defendido que ERC no forme parte del Govern y que haga una oposición "crítica y exigente" con el objetivo de que el PSC cumpla con el acuerdo de investidura que cerró con los republicanos. Ha reivindicado el pacto con el PSC y ha asegurado que los republicanos han sido capaces de mover a fuerzas que hace años defendieron la aplicación del artículo 155 en Catalunya para que ahora, textualmente, reconozcan el conflicto político y avanzar así hacia un referéndum de autodeterminación. Ha pedido a Junts que "no alimente la crispación" en Catalunya, y ha llamado al independentismo a reconstruir puentes para que pueda recuperar la confianza en los ciudadanos y la mayoría política en el Parlament en un futuro.

