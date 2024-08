El PP dice que Illa será el presidente catalán "con agenda más independentista" que Puigdemont y Torra

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado este lunes que, en el caso de que el candidato del PSC, Salvador Illa, consiga los apoyos para ser presidente de la Generalitat, "lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat durante la democracia", incluyendo a Carles Puigdemont y Quim Torra. "Si Illa logra la investidura, Cataluña seguirá teniendo un presidente independentista", ha censurado la dirigente del PP catalán en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido, en la que ha alertado de que "la independencia fiscal" servirá para "crear un aparato de Estado catalán y no para mejorar los servicios públicos". En este contexto, Montserrat ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber cedido a otorgar un concierto económico a Cataluña para "conseguir comprar tres cosas": "La legitimación plena del procés, la creación de las condiciones para reiniciarlo con más ventajas, recursos y privilegios, y el tercero, más tiempo y poder para permanecer en la Moncloa". Por ello, ha desdeñado los argumentos del PSC de que esta financiación singular para Cataluña "será buena para España", advirtiendo de que esto es un "paso previo" al referéndum. "Es independencia fiscal para mantener el negocio corrupto del procés. Illa asume como propia la agenda del procés", ha censurado. LA POSIBLE VUELTA DE PUIGDEMONT Y ante la intención del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, de regresar a España para el debate de investidura, Montserrat ha defendido que "el único camino para un prófugo es presentarse ante la Justicia". "Puigdemont tiene a Sánchez atrapado en un bloqueo gubernamental en el que nada puede aprobar sin él. Pero aquí ha sido Sánchez quien ha elegido ser rehén del prófugo y también ha elegido ser rehén de ERC y de Bildu", ha añadido. Eso sí, la dirigente del PP catalán considera que la legislatura de Illa, "independientemente del numerito que quiera protagonizar Puigdemont, nace débil porque dependerá de su sumisión ante ERC". DESCARTA APOYAR A ILLA Al ser preguntada por si los 'populares' descartan avalar con alguna abstención la investidura de Illa, Montserrat ha declarado que el PP "no va a engañar a sus votantes": "No aceptamos chantaje de nadie y a nosotros nos han votado para liderar el constitucionalismo en Cataluña". "El PP no vamos a defraudar a nuestros votantes y tampoco vamos a defraudar al resto de catalanes que no nos han votado. El PP es un partido previsible", ha añadido la dirigente de los 'populares' catalanes. Por último, Montserrat ha incidido en que el PP está valorando todas las acciones judiciales y legislativas a su alcance para tratar de impedir este concierto económico catalán, que supondría que Cataluña saliera del régimen común y pasara a recaudar el cien por cien de los impuestos.

