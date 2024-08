Ayuso cree que "no puede dar más vergüenza" cómo está actuando España con Venezuela cuando debería "liderar la libertad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que "no puede dar más vergüenza" cómo está actuando España ante la crisis en Venezuela tras las elecciones de julio y cree que se debería estar "liderando la libertad". "No puede dar más vergüenza, como se está actuando, siendo nosotros la cara y quienes deberíamos liderar en Hispanoamérica la libertad y la democracia", ha expuesto Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en 'COPE', recogida por Europa Press, en la que ha criticado la situación actual de España en el mundo. Cree que la política exterior de España "no puede ser más nefasta en todos los efectos", apuntando a continuación a Estados Unidos, el cambio de posición con el Sáhara Occidental llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez y también la relaciones con "las grandes potencias". Este mismo lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que el candidato opositor Edmundo González sea reconocido como nuevo presidente de Venezuela, por lo que ha apelado a iniciar un "proceso de transición" en el país "para cumplir el deseo mayoritario de los venezolanos expresado el 28 de julio" en base a las actas electorales que ha hecho públicas la oposición, que dan una victoria a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con casi del 80% de los votos frente a Nicolás Maduro, "son abrumadoras". Ayuso también ha reiterado una advertencia que ha hecho en numerosas ocasiones. Cree la presidenta que España se encuentra en un momento de "inversión de la verdad y de un Gobierno sin límites" que es lo que se veía ·en la Venezuela de los 70, 80 y 90". "Le pasaba como ahora, como la situación supuestamente, por fuera, económica no era tan mala no veías las consecuencias catastróficas que tenían esas decisiones, pero esto con la estrategia de la carcoma caerá", ha alertado Ayuso en esta entrevista centrada principalmente en el pacto entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa y las consecuencias para el modelo fiscal y político del conjunto de España.

