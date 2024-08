Andrés Martín: "Vuelvo al Racing porque fui feliz"

Santander, 5 ago (EFE).- El nuevo fichaje del Racing de Santander, Andrés Martín, que jugó cedido en el conjunto verdiblanco la temporada pasada, ha afirmado este lunes que vuelve a Santander porque fue "feliz".

Andrés Martín (Aguadulce, Sevilla, 1999) ha reconocido en su presentación, acompañado por el director de comunicación del Racing, Roberto González, y por el responsable deportivo, Mikel Martija, que tenía "claro" que si volvía al club era "en propiedad".

El atacante de Aguadulce, que ha firmado por el Racing de Santander hasta 2028 procedente del Rayo Vallecano, ha asegurado que su "única opción" era volver al cuadro dirigido por José Alberto López.

"Desde el momento en el que acabó la pasada temporada hemos estado en contacto y mi primera idea siempre fue volver a Santander. No he escuchado a ningún equipo, por lo que en mi pensamiento no estaba ir a otro sitio ni quedarme en Vallecas", ha apostillado.

También ha hablado de las negociaciones, en las que estaba previsto que la semana pasada ya estuviera entrenando con el Racing, aunque parecía que el Rayo Vallecano iba a recular porque el jugador no aceptaba "una pequeña cláusula".

Andrés es consciente del "esfuerzo tan grande" que ha hecho el club, por lo que intentará dar el "máximo" en el campo. "Sabía que se iba a terminar solucionando porque todas las partes queríamos que estuviera aquí", ha dicho.

Sobre la plantilla del Racing, ha subrayado que la base del equipo "está hecha", y que los jugadores que han llegado tienen "muchísima calidad", por lo que han dado "un plus" al conjunto cántabro. "Aún quedan unos cuantos por llegar y creo que Mikel va a dar el saltito de calidad", incide.

Respecto a su estilo de juego, ha aseverado que la temporada pasada se sintió "muy cómodo" jugando en la banda derecha, aunque en sus anteriores etapas actuó de "falso nueve", por lo que piensa que es un jugador "polivalente" que puede jugar en las cuatro posiciones de ataque.

Por su parte, Mikel Martija ha asegurado que Andrés ha sido el que ha "validado" esta oportunidad, mientras que el club ha realizado un esfuerzo que creía "oportuno".

"Su insistencia y su posicionamiento ha dado frutos. La carta de presentación ya la ha hecho la temporada pasada, confiamos en que aún tiene más para sacar y, por eso, hemos hecho un contrato para cuatro temporadas, por lo que patrimonializamos en el club, generamos estabilidad y seguimos creciendo, que es el objetivo", ha dicho.

El director deportivo del Racing ha destacado que ha vivido "con mucha tranquilidad" las negociaciones con el Rayo Vallecano, por el posicionamiento del futbolista.

De la reciente vuelta tanto de Andrés Martín como la renovación de Sangalli, ha afirmado que los retornos dan "cierta seguridad", aunque no aseguran "nada", pero que quieren un vestuario "muy sólido y bueno" como el de la campaña anterior.

En esa misma línea, ha incidido en que la confianza en el cuerpo técnico y la plantilla es "máxima", por que es "un gusto" llegar a las 9.00 horas a las Instalaciones Nando Yosu y ver el ambiente de trabajo que tienen.

Según Martija, con esta incorporación "no se ha cerrado la parcela ofensiva", y van a intentar hacer la plantilla "más competitiva" posible. "Queremos intentar hacer un equipo que nos dé recursos", ha dicho.

Acerca de la renovación de Sangalli, afirma que, pese a que se ha dado tan tardía, ha sido "natural", porque tanto el club como el jugador creen que es la "mejor opción" para todos. EFE

