Moreno: "Queremos elevar la resolución del TC sobre los ERE a la justicia europea"

Sevilla, 4 ago (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este domingo que su Gobierno quiere elevar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la sentencia de los ERE ante la justicia europea, aunque ha precisado que "hay que estudiar cómo hacerlo".

En una entrevista al diario ABC en la que también ha calificado como "disparate colosal" el acuerdo entre el PSC y ERC, ha declarado que cuando conoció el dictamen del TC sobre la sentencia de los ERE sintió "estupor" ya que "no es habitual lo que ha sucedido, no es lógico. Me ha sorprendido".

"Queremos elevar la resolución del TC sobre los ERE a la Justicia europea, pero hay que estudiar cómo hacerlo", ha aseverado Moreno, que ha apuntado que la Junta no está personada porque así lo decidió la anterior presidenta, Susana Díaz.

Preguntado por si fue un error que el PP no recusase a varios jueces del TC ha respondido que "no fue un error, fueron las circunstancias" y ha explicado que ya se habían abstenido el presidente del Tribunal y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, "por lo que pensamos que no iban a llegar a dónde llegaron".

"A partir de ahí, el PP ha reaccionado. Es verdad que nunca imaginamos, como nos pasa con (Pedro) Sánchez, que puedan llegar a superar ciertos límites. Si ya se habían abstenido, pensábamos que iban a mantener la misma filosofía, y no lo hicieron", ha añadido.

Ha señalado que si la Audiencia provincial no elevase la causa a Europa "entonces lo haríamos nosotros, por supuesto. Vamos a hacerlo. Pero hay que estudiar desde el punto de vista jurídico la fórmula más viable, porque si hay un error a veces tiene efecto bumerang y lo utilizan otros partidos políticos para decir '¿veis como no teníais razón?'. Y no es que no tengamos razón, es que a lo mejor no se ha elegido el camino correcto".

Por otra parte, se ha referido al acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Salvador Illa y ha afirmado que "el acuerdo de Pedro Sánchez con ERC es un disparate colosal" y ha afirmado que el presidente del Gobierno "no es capaz de consultar a la militancia el pacto con ERC".

"Se ha hecho una decisión cesarista para aguantar una semana más, un mes más o un año más en el Gobierno. Al final lo que se da a Cataluña es un cupo, al estilo del vasco, y lo están camuflando", ha subrayado Moreno.

El titular de la Junta de Andalucía ha apuntado que es un paso decisivo para el paso final porque "tener una agencia tributaria propia significa que si mañana Cataluña es un Estado ya no tiene que hacer ningún cambio, controla sus propias cuentas".

"Estamos en un desmantelamiento progresivo de la estructura del Estado en Cataluña, que ya de por sí era débil. Y no es por convencimiento, sino por la ambición de una sola persona que quiere seguir en el poder. Por el interés de una sola persona sucumbe todo un partido y todo un país. Es una situación inédita en la historia de España", ha subrayado.

Moreno también ha lamentado que "el sanchismo se ha convertido en el principal adversario del progreso y el bienestar en Andalucía. Hoy por hoy, el mayor adversario que tiene Andalucía se llama Pedro Sánchez y aquellos que siguen a Pedro Sánchez".

"Es el gran problema: a más Sánchez, menos Andalucía. Sánchez no entiende a Andalucía, no es capaz de comprender nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestro carácter… no es capaz de entenderlo", ha apuntado. EFE

