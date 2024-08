Abascal anuncia que citará como testigos a CEO de empresas relacionadas con su esposa si Sánchez no aclara si les llamó

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anuncia que su partido citará como testigos a los CEO de las empresas participadas que tuvieron relación con la cátedra dirigida por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, si Pedro Sánchez no aclara a cuáles de ellos llamó para que se reunieran con ella. En una entrevista con Europa Press, avanza que les llamarán a declarar como testigos en la causa por la que se investiga a Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, en la que Vox está personado como acusación popular. Abascal asegura tener la "certeza" de que Pedro Sánchez contactó con más de una compañía para que se reuniera con su mujer, y asegura que alguna de ellas participó en la cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Considera, por tanto que, más allá del recorrido jurídico que puedan seguir las causas contra Gómez, al menos es "preocupante" que esté al frente de esa cátedra "cuando su marido es el que reparte los fondos públicos" y apostilla que no podría ser ni siquiera alumna de la misma por su nivel de estudios, "sin tener ni siquiera una licenciatura", reprocha. "Si además el presidente del Gobierno ha llamado a los CEO de empresas públicas cotizadas, que dependen de su regulación, para que reciban a su esposa, si el presidente y su esposa recibían en el Palacio de la Moncloa a los socios de la señora Gómez, pues yo creo que estamos ante algo que apesta a corrupción por todos lados", sostiene. Apunta además que, a su juicio, no se trata solo de corrupción personal y familiar sino que también es "de partido". Abascal ya lanzó esta acusación en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de julio, cuando el jefe del Ejecutivo acudió a la Cámara Baja a presentar su plan de regeneración democrática. Ese día, retó a Sánchez a especificar a cuántas empresas cotizadas llamó personalmente para que recibieran a su mujer. Ahora da un paso más al asegurar que citarán a los principales responsables de varias compañías con participación pública --sin especificar cuales-- si Sánchez no lo aclara antes. NO PODRÁN MENTIR Afirma que no sabe con cuántos de estos CEO contactó Sánchez, -- "me encantaría saberlo", incide--, pero dice que tiene "la convicción y la certeza" de que llamó "a alguna de estas empresas". "Estoy convencido de que no es ni una, ni dos, ni tres, son muchas más", sostiene, "porque, de hecho, algunas de esas empresas han participado en la cátedra de la señora Gómez", añade. Por tanto, Abascal espera que Sánchez "responda" pero insiste en que si no lo hace tendrán que hacerlo los responsables de esas compañías "que tampoco podrán mentir si se les llama como testigos", a declarar ante el juez, advierte. Señala así que ese será uno de los siguientes pasos de Vox e insiste en que si el jefe del Ejecutivo no contesta "habrá que preguntar a esos que han participado" y de ese modo saber "si hubo una llamada previa" de Sánchez. EL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ Abascal también pone el foco en el hermano de Sánchez, conocido como David Azagra, y dice que es el único español que puede tener un puesto de trabajo en una administración pública "sin un despacho" y además puede trabajar a distancia desde el extranjero "no sabemos si desde Portugal o desde Tailandia" y además puede cotizar en el extranjero trabajando en una institución pública española, según apunta. Se refiere así a la investigación contra él por delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, malversación y prevaricación, después de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y que ha propiciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya practicado registros en la Diputación de Badajoz, donde trabaja. "Pues francamente creemos que eso apesta a corrupción por todos lados", insiste Abascal, que precisa que serán los jueces quienes lo dictaminen, mientras que su partido está poniendo todo su "esfuerzo" en las denuncias políticas en el Congreso, personándose y "liderando" las acusaciones populares en las causas judiciales "que no es poco", defiende.

Compartir nota: Guardar Nuevo