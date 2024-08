Errejón dice que, tras el apoyo de ERC al PSC, se abre una "oportunidad" para "encarrilar y consolidar" la legislatura

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha valorado este viernes que la militancia de ERC valide el preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa, señalando que ahora "se abre una oportunidad para encarrilar y consolidar la legislatura". En un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press, Errejón ha dicho que con el próximo Govern, al que también darán apoyo los 'comunes', se va a "avanzar en la democratización de la estructura territorial del Estado en un sentido plurinacional, que no es solo cultural sino de instituciones federales y confederales". Errejón ha lamentado que habrá "quien quiera poner a los territorios a competir entre ellos", en pleno debate entre PSOE y algunas sus federaciones regionales, como Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, por el concierto económico en Cataluña que saca a esta comunidad del régimen común y le permite recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos. En velada alusión a PP y Vox, ha asegurado que quienes enfrentan a las comunidades "son los mismos que callan ante el dumping fiscal de quienes le hacen regalos a los millonarios y quieren que los paguemos todos". Al hilo, el portavoz parlamentario de Sumar ha insistido en "avanzar en una financiación suficiente para todos los territorios y en la redistribución de la riqueza", algo que, a su juicio, "se hace de arriba a abajo: entre clases, no entre pueblos". Por su parte, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha destacado que el voto favorable de ERC a la investidura de Illa "abre sin duda una nueva etapa política en Cataluña" donde, según ha defendido, "se aleja de escenarios de conflicto e incertidumbre y abre espacios a la solución de los conflictos en base al diálogo". "De eso solo podemos alegrarnos todos los demócratas en España. Cataluña puede y debe abrir una etapa de gobierno progresista al que dan pie los acuerdos con el PSC, de Comuns y ERC", ha valorado la dirigente de Sumar en redes sociales, quien también ha subrayado que el Gobierno de coalición "abrirá debates que hacía tiempo eran necesarios en España". "No debemos situarnos a la defensiva frente a la derecha sino al contrario: liderando un tiempo nuevo para el país. Adelante", ha zanjado.

