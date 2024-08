López Miras considera el concierto económico de Cataluña "una falta de respeto a los españoles y a las instituciones"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha considerado este jueves el posible concierto económico pactado por PSC y ERC para investir a Salvador Illa y asumido por el Gobierno de España como "una falta de respeto a los españoles y a las instituciones". En declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3, López Miras ha tildado de "obsceno" la posibilidad de que se le conceda a Cataluña una "financiación singular" al margen de las demás comunidades, a cambio de la gobernabilidad de una autonomía y de que Pedro Sánchez siga en el Gobierno. "Un acuerdo entre partidos políticos que luego asume Sánchez como gobierno", ha criticado el presidente murciano, quien ha advertido que "no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo", en relación a todas las veces que Pedro Sánchez dijo que no permitiría algo y posteriormente lo ha hecho. En este caso, ha opinado, "esta mentira de Sánchez se le ha ido de las manos" porque "creo que es imposible de cumplir, no tiene los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para cambiar una ley orgánica y al final se le verán las vergüenzas a Sánchez en este compromiso con los independentistas catalanes". Ha criticado que intente "dilapidar los principios de nuestro Estado de Derecho simplemente para seguir siendo presidente del Gobierno" y que utilice "la convivencia" como excusa a todas las exigencias de los independentistas. López Miras defiende que este concierto "dilapida los principios de la financiación autonómica, del modelo autonómico y de la Constitución" y ha recordado que "España es un modelo de convivencia, un modelo que se basa en el principio de solidaridad, que nos lleva a la igualdad. Solidaridad es que todos aportamos a la caja común para que se redistribuya la riqueza y que todos los españoles tengan la misma igualdad en el acceso a los servicios". "Gran parte de los españoles nos vamos a ver afectados por esta discriminación en favor de los independentistas", ha destacado el presidente murciano, quien ha advertido que no lo va a permitir y va acudir a los tribunales de justicia.

