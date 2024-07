El PP atribuye la querella de Sánchez contra el juez Peinado a una "cortina de humo"

Madrid, 31 jul (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha atribuido este miércoles la querella de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a su esposa a una "cortina de humo" para que no se hable de que el presidente "no colabora con la justicia".

Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cope, al ser preguntado si le ha sorprendido que Sánchez se acogiese a su derecho a no declarar como testigo en la causa judicial en la que se investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Tras insistir en que la querella se ha usado como una "cortina de humo" para el debate en la opinión pública no se centre en que el presidente Sánchez que no colabora con la justicia, ha lamentado que trate "de convertir al juez en culpable de no se sabe qué".

"Que el presidente ataque a un juez que investiga a su mujer es una estrategia políticamente muy peligrosa porque pone en tela de juicio la separación de poderes y la independencia del poder judicial en nuestro país", ha advertido.

Para el dirigente del PP, Sánchez pretende "convertirse en una víctima cuando es el objeto, él y su esposa, de una investigación judicial", de ahí que haya enmarcado en una "cacería" la querella contra un juez que "lo único que está haciendo es su trabajo", ha apostillado.

"Yo creo que el Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas en este asunto", ha indicado, para a continuación añadir que "Sánchez no da explicaciones porque (...) está enfangado de corrupción hasta las cejas". EFE

